День ангела 15 листопада: кого та як вітати з іменинами

15 листопада 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 15 листопада

15 листопада 2024 року привітайте з іменинами Григорія, Дмитра, Микиту, Миколу, Петра, Пилипа.

Григорій — давньогрецьке ім'я, означає "пильний". В дитинстві активний і рішучий. В дорослому віці стає імпульсивним, навіть дещо зухвалим.

Дмитро — давньогрецьке коріння, перекладається як "присвячений Деметрі". В дитинстві спокійний і примхливий. В дорослому віці стає комунікабельним і практичним.

Микита — давньогрецьке походження, тлумачиться як "переможець". В дитинстві впертий і егоїстичний. В дорослому віці стає впевненим у своїх рішеннях, чесним.

Микола — давньогрецьке ім'я, означає "переможець народів". В дитинстві спокійний та добрий. В дорослому віці стає потайливим, щирим і чесним.

Петро — давньогрецьке коріння, перекладається як "скеля". В дитинстві приємний, ніжний. В дорослому віці стає непоганим організатором, залишається дещо наївним.

Пилип — давньогрецьке походження, тлумачиться як "той, хто любить коней". В дитинстві вразливий, привередливий. В дорослому віці стає відвертим, довго обирає собі дружину.

День ангела 15 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 15 листопада — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнене світлом і теплом, а твій небесний охоронець завжди оберігає від негараздів. Бажаю завжди йти своїм шляхом з упевненістю, мудрістю та натхненням!

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З Днем ангела! Нехай твій ангел завжди підтримує тебе в моменти радості та труднощів. Бажаю тобі здоров'я, щастя та сили для досягнення всіх мрій. Нехай твої дні будуть наповнені радістю, а душа — гармонією.

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Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель захищає тебе від усіх бід і труднощів. Бажаю, щоб у серці завжди було світло, в душі — спокій, а в житті — щастя, любов та успіх!

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Мій дорогий! З Днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде поряд, допомагає долати всі труднощі та додає сил у важливі моменти. Бажаю безмежної радості, затишку в домі та справжнього щастя на кожному кроці твого шляху.

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Зі святом тебе! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде твоєю опорою та оберегом. Бажаю миру в душі, любові в серці та щастя в житті. Нехай поруч будуть вірні друзі, а кожен новий день дарує радість та натхнення!

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