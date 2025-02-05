День ангела 5 лютого: кого та як вітати з іменинами

5 лютого 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 5 лютого

5 лютого 2025 року привітайте з іменинами Антона, Макара, Михайла, Олександру, Василису.

Антон — давньогрецьке походження, означає "вступати в бій". В дитинстві яскравий, веселий. В дорослому віці стає лідером, прагне до самовираження.

Макар — давньогрецьке ім'я, перекладається як "блаженний". В дитинстві чесний, ввічливий. В дорослому віці стає добрим, розсудливим.

Михайло — давньоєврейське коріння, тлумачиться "хто як Бог". В дитинстві вихований, спокійний. В дорослому віці стає справедливим, дружелюбним.

Олександра — давньогрецьке походження, означає "захисниця". В дитинстві сильною і харизматичною. В дорослому віці стає жвавою, мудрою.

Василиса — давньогрецьке ім'я, перекладається як "цариця". В дитинстві позитивна, сіє добро. В дорослому віці стає врівноваженою і спокійною.

День ангела 5 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 5 лютого — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Нехай твій Ангел-Охоронець завжди буде на сторожі твого спокою, здоров’я та добробуту! Бажаю світла у душі, любові в серці та тепла у домі. Нехай цей день принесе радість, а життя наповнюється щасливими моментами!

***

Вітаю тебе з Днем Ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе, посилав щасливі можливості та допомагав знаходити правильні рішення. Нехай твоє життя буде наповнене радістю, любов’ю і гармонією!

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В цей особливий день нехай твій Ангел-Охоронець міцно тримає тебе за руку і веде по життю з любов’ю та світлом. Нехай у твоєму домі панують затишок, злагода й добробут, а серце завжди буде сповнене тепла та щастя.

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З Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель буде поруч у важкі моменти, додає сил і натхнення, а в радісні дні – підносить твою душу ще вище. Бажаю тобі здоров’я, любові, миру та здійснення найзаповітніших мрій!

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди веде тебе правильним шляхом, захищає від усіх негараздів і наповнює твоє серце світлом та добром. Бажаю добробуту, радості та гармонії у кожному дні!

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