День ангела 10 липня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 10 липня, день ангела / © Pixabay

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Хто святкує день ангела 10 липня

10 липня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Георгія, Данила, Леонтія, Нестора, Олександра, Петра, Степана.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві яскравий, сміливий. В дорослому віці стає схильним до творчості, вміє розташувати до себе.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “землероб”. В дитинстві честолюбний, часто живе у вигаданому світі. В дорослому віці стає гордовитим мовчуном, справжнім трудоголіком.

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Данило — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “Бог мій суддя”. В дитинстві спокійний, сконцентрований на своєму внутрішньому світі. В дорослому віці стає відкритим, легким у спілкуванні.

Леонтій — давньогрецьке походження, означає “левиний”. В дитинстві сильний духом, відповідальний. В дорослому віці стає старанним, ціленаправленим.

Нестор — давньогрецьке ім’я, перекладається як “повернувшись додому”. В дитинстві неслухняний і впертий. В дорослому віці стає відкритим і чесним чоловіком.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві сміливий, вихований. В дорослому віці стає справедливим, довго обирає собі дружину.

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Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві темпераментний, не жадібний. В дорослому віці стає непоганим організатором, вміє керувати подіями і людьми.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як “вінець”. В дитинстві беземоційний, тихий. В дорослому віці стає не злопам’ятним, добрим.

День ангела 10 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 10 липня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе правильним шляхом, оберігає від негараздів, дарує внутрішній спокій та впевненість у завтрашньому дні. Бажаю добробуту, здоров’я, любові та щастя в усьому!

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У День твого небесного заступника щиро зичу тобі миру в серці, чистоти в думках і любові в душі. Нехай твій ангел завжди буде поруч, захищає тебе в труднощах і підтримує в найважливіші миті життя. Божої благодаті й щедрих дарів тобі!

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець не мав ані хвилини відпочинку — завжди допомагав, оберігав і трошечки підштовхував до щастя. Нехай твій день буде таким же світлим, як і твоє ім’я!

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У цей особливий день бажаю, щоб твій ангел натхнення тихо шепотів правильні рішення, вкривав тебе крилом у неспокійні дні й щедро сипав на тебе промені доброти, гармонії та любові. Зі святом твого імені!

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З Днем ангела! Хай небесний покровитель береже тебе щодня, дарує силу, віру, спокій і щастя. Хай твоє ім’я буде знаком світла й добра у світі.