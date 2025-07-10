ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
232
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії станом на 10 липня: Генштаб оновив дані

Окупанти активно втрачають техніку та озброєння.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати Росії

Втрати Росії / © Associated Press

Станом на ранок 10 липня ЗСУ знищили 1 030 580 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 920 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 030 580 (+920) осіб,

  • танків – 11011 (+11) од

  • бойових броньованих машин – 22972 (+3) од

  • артилерійських систем – 30140 (+38) од

  • РСЗВ– 1437 (+3) од

  • засоби ППО – 1193 (+0) од

  • літаків – 421 (+0) од

  • гелікоптерів – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44781 (+324)

  • крилаті ракети – 3445 (+6)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 54656 (+81)

  • спеціальна техніка – 3929 (+0).

Як повідомлялося, солдати РФ капітулювали перед наземними роботами Третьої штурмової. Так, вони атакували позиції росіян на Харківщині, зачистили їх і взяли військових РФ у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie