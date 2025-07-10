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- Війна
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Втрати Росії станом на 10 липня: Генштаб оновив дані
Окупанти активно втрачають техніку та озброєння.
Станом на ранок 10 липня ЗСУ знищили 1 030 580 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 920 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 030 580 (+920) осіб,
танків – 11011 (+11) од
бойових броньованих машин – 22972 (+3) од
артилерійських систем – 30140 (+38) од
РСЗВ– 1437 (+3) од
засоби ППО – 1193 (+0) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 44781 (+324)
крилаті ракети – 3445 (+6)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 54656 (+81)
спеціальна техніка – 3929 (+0).
Як повідомлялося, солдати РФ капітулювали перед наземними роботами Третьої штурмової. Так, вони атакували позиції росіян на Харківщині, зачистили їх і взяли військових РФ у полон виключно за допомогою дронів та наземних роботизованих комплексів.