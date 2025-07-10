Потери России. / © Associated Press

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По состоянию на утро 10 июля ВСУ уничтожили 1030580 солдат Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 920 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 1 030 580 (+920) человек,

танков – 11011 (+11) ед

боевых бронированных машин – 22972 (+3) ед

артиллерийских систем – 30140 (+38) ед

РСЗО – 1437 (+3) ед

средства ПВО – 1193 (+0) ед

самолетов – 421 (+0) ед

вертолетов – 340 (+0)

БпЛА оперативно-тактического уровня – 44781 (+324)

крылатые ракеты – 3445 (+6)

корабли/катера – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 54656 (+81)

специальная техника – 3929 (+0).

Как сообщалось, солдаты РФ капитулировали перед наземными работами Третьей штурмовой. Так, они атаковали позиции россиян в Харьковской области, зачистили их и взяли военных РФ в плен исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.

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