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Потери России на 10 июля: Генштаб обновил данные
Оккупанты активно теряют технику и вооружение.
По состоянию на утро 10 июля ВСУ уничтожили 1030580 солдат Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 920 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 030 580 (+920) человек,
танков – 11011 (+11) ед
боевых бронированных машин – 22972 (+3) ед
артиллерийских систем – 30140 (+38) ед
РСЗО – 1437 (+3) ед
средства ПВО – 1193 (+0) ед
самолетов – 421 (+0) ед
вертолетов – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактического уровня – 44781 (+324)
крылатые ракеты – 3445 (+6)
корабли/катера – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны – 54656 (+81)
специальная техника – 3929 (+0).
Как сообщалось, солдаты РФ капитулировали перед наземными работами Третьей штурмовой. Так, они атаковали позиции россиян в Харьковской области, зачистили их и взяли военных РФ в плен исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.