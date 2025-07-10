День ангела 10 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 10 июля, день ангела / © Pixabay

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Кто празднует день ангела 10 июля

10 июля 2025 поздравьте с именинами Антона, Георгия, Даниила, Леонтия, Нестора, Александра, Петра, Степана.

Антон — латинское происхождение, значит “вступать в бой”. В детстве яркий, смелый. Во взрослом возрасте становится склонным к творчеству, умеет расположить к себе.

Георгий — древнегреческое имя, переводится как “земледелец”. В детстве честолюбив, часто живет в вымышленном мире. Во взрослом возрасте становится надменным молчуном, настоящим трудоголиком.

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Даниил — древнееврейские корни, толкуется как “Бог мой судья”. В детстве спокоен, сконцентрирован на своем внутреннем мире. Во взрослом возрасте становится открытым, легким в общении.

Леонтий — древнегреческое происхождение, означает “львиный”. В детстве сильный духом, ответственный. Во взрослом возрасте становится усердным, целенаправленным.

Нестор — древнегреческое имя, переводится как “возвратившись домой”. В детстве непослушен и упрям. Во взрослом возрасте становится открытым и честным мужчиной.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как “защитник”. В детстве смел, воспитан. Во взрослом возрасте становится справедливым, долго выбирает себе жену.

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Петр — древнегреческое происхождение, означает “скала”. В детстве темпераментный, не алчный. Во взрослом возрасте становится неплохим организатором, умеет управлять событиями и людьми.

Степан — древнегреческое имя, переводится как “венец”. В детстве безэмоциональный, тихий. Во взрослом возрасте становится не злопамятным, добрым.

День ангела 10 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 10 июля — душевные поздравления в прозе / © Pixabay

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда ведет тебя по правильному пути, оберегает от невзгод, дарит внутреннее спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Желаю благополучия, здоровья, любви и счастья во всем!

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В День твоего небесного покровителя искренне желаю тебе мира в сердце, чистоты в мыслях и любви в душе. Пусть твой ангел всегда будет рядом, защищает тебя в трудностях и поддерживает в самые важные моменты жизни. Божьей благодати и щедрых даров тебе!

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С Днем ангела! Желаю, чтобы у твоего небесного охранника не было ни минуты отдыха — всегда помогал, оберегал и немножко подталкивал к счастью. Пусть твой день будет таким же светлым, как твое имя!

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В этот особый день желаю, чтобы твой ангел вдохновения тихо шептал правильные решения, покрывал тебя крылом в беспокойные дни и щедро сыпал на тебя лучи доброты, гармонии и любви. С праздником твоего имени!

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С Днем ангела! Пусть небесный покровитель хранит тебя каждый день, дарит силу, веру, покой и счастье. Пусть твое имя будет знаком света и добра в мире.