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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
2 хв

День ангела 30 липня: кого та як вітати з іменинами

30 липня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 30 липня, день ангела

Який сьогодні, 30 липня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 30 липня

30 липня 2025 року привітайте з іменинами Анатолія, Валентина, Германа, Івана, Луку, Максима, Павла.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає “житель Анатолії”. В дитинстві сором’язливий, часто нерішучий. В дорослому віці стає дружелюбним, любить допомагати.

Валентин — латинське ім’я, перекладається як “сильний”. В дитинстві активний, радісний. В дорослому віці стає артистичним, вміє співпереживати.

Герман — латинське коріння, тлумачиться як “рідний”. В дитинстві розумний, добре вчиться. В дорослому віці стає запальним, чудовим організатором.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві добрий, тихий. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Лука — давньогрецьке ім’я, перекладається як “світло”. В дитинстві самостійний, часто улюбленець вчителів. В дорослому віці стає відкритим, товариським.

Максим — латинське ім’я, перекладається як “найвеличніший”. В дитинстві активний, талановитий. В дорослому віці стає добрим батьком, впевненим у собі.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як “молодший”. В дитинстві добрий, ніжний. В дорослому віці стає скромним, поважає жінок.

День ангела 30 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 30 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 30 липня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, захищає від усього злого, підказує правильні рішення і наповнює серце спокоєм. Бажаю, щоб у твоєму житті було якомога більше щасливих митей, щирих людей і душевної рівноваги.

***

З Днем ангела! Нехай святий, ім’я якого ти носиш, оберігає тебе в кожному дні, а життя дарує радість, любов і світлі надії. Бажаю тобі натхнення, сил і гармонії у всьому. Хай добробут, здоров’я і щастя завжди живуть у твоєму домі.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Хай твій небесний охоронець буде тобі найвірнішим другом, підтримкою і захистом у житті. Нехай у серці панує світло, на душі — спокій, а кожен день дарує нові причини для усмішки й радості.

***

Зі святом твого небесного покровителя! Нехай він щодня підтримує тебе, огортає невидимими крилами, надихає на добро і допомагає в найскладніші моменти. Бажаю тобі миру в душі, любові в серці й здійснення всіх щирих мрій.

***

У цей особливий день хочу побажати, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігаючи тебе на всіх шляхах. Нехай він веде тебе до щастя, злагоди та світла. А твоє життя буде наповнене добром, любов’ю і глибоким внутрішнім спокоєм.

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Дата публікації
Кількість переглядів
102
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