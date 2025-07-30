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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано

За останню добу ворог втратив 890 військових 100 дронів і 30 артсистем.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Втрати росіян

Втрати росіян / © Associated Press

Протягом останньої доби Сили оборони України знищили 890 російських військових. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення сягнула 1 052 190 осіб.

Про це 30 липня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 30.07.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1052190 (+890) осіб

  • танків — 11066 (+1)

  • бойових броньованих машин — 23065 (+1)

  • артилерійських систем — 30895 (+30)

  • РСЗВ — 1451

  • засоби ППО — 1202

  • літаків — 421

  • гелікоптерів — 340

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 48685 (+100)

  • крилаті ракети — 3548

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 56754 (+67)

  • спеціальна техніка — 3935

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив: з початку 2025 року Росія втратила на полі бою 100 тисяч солдатів убитими. За його словами, в України «цифри менші, але однаково дуже значні». Конкретну кількість втрат ЗСУ він не назвав.

Водночас головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 18 липня повідомив, що з початку року армія РФ втрачає в середньому 1 251 військового на день.

Нагадаємо, російські військові просунулися поблизу кількох населених пунктів на Донеччині.

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