Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано

Втрати росіян / © Associated Press

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Протягом останньої доби Сили оборони України знищили 890 російських військових. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення сягнула 1 052 190 осіб.

Про це 30 липня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 30.07.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1052190 (+890) осіб

танків — 11066 (+1)

бойових броньованих машин — 23065 (+1)

артилерійських систем — 30895 (+30)

РСЗВ — 1451

засоби ППО — 1202

літаків — 421

гелікоптерів — 340

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 48685 (+100)

крилаті ракети — 3548

кораблі / катери — 28

підводні човни — 1

автомобільна техніка та автоцистерни — 56754 (+67)

спеціальна техніка — 3935

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив: з початку 2025 року Росія втратила на полі бою 100 тисяч солдатів убитими. За його словами, в України «цифри менші, але однаково дуже значні». Конкретну кількість втрат ЗСУ він не назвав.

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Водночас головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 18 липня повідомив, що з початку року армія РФ втрачає в середньому 1 251 військового на день.

Нагадаємо, російські військові просунулися поблизу кількох населених пунктів на Донеччині.