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- Війна
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Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано
За останню добу ворог втратив 890 військових 100 дронів і 30 артсистем.
Протягом останньої доби Сили оборони України знищили 890 російських військових. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення сягнула 1 052 190 осіб.
Про це 30 липня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 30.07.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1052190 (+890) осіб
танків — 11066 (+1)
бойових броньованих машин — 23065 (+1)
артилерійських систем — 30895 (+30)
РСЗВ — 1451
засоби ППО — 1202
літаків — 421
гелікоптерів — 340
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 48685 (+100)
крилаті ракети — 3548
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 56754 (+67)
спеціальна техніка — 3935
Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив: з початку 2025 року Росія втратила на полі бою 100 тисяч солдатів убитими. За його словами, в України «цифри менші, але однаково дуже значні». Конкретну кількість втрат ЗСУ він не назвав.
Водночас головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 18 липня повідомив, що з початку року армія РФ втрачає в середньому 1 251 військового на день.
Нагадаємо, російські військові просунулися поблизу кількох населених пунктів на Донеччині.