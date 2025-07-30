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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1646
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Магнітна буря 30 липня: яка її потужність

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 30 липня, активність Сонця трохи підвищиться. Магнітна буря підніметься до жовтого рівня - це К-індекс 4.

Про це повідомляє Мeteoagent.

Зазначається, що сьогодні магнітосфера Землі буде у збудженому стані. Втім, суттєвих магнітних бур не очікується. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів М-класу.

Магнітна буря 30 липня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 30 липня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі впливають на здоров’я людей. Особливо схильні до погіршення самопочуття метеозалежні, особи з гіпертонією та серцево-судинними захворюваннями. У них можуть бути головний біль, підвищений тиск, слабкість, безсоння тощо.

Нагадаємо, вчені сказали, коли відбувається пришвидшення старіння.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1646
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