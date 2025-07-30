ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1222
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря 30 июля: какая ее мощность

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, соблюдайте правила здорового образа жизни.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В среду, 30 июля, активность Солнца несколько повысится. Магнитная буря поднимется до желтого уровня – это К-индекс 4.

Об этом сообщает Мeteoagent.

Сегодня магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Впрочем, существенных магнитных бурь не ожидается. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Магнитная буря 30 июля. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 30 июля. Фото: Meteoagent.

Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.

Напомним, ученые сказали, когда происходит ускорение старения.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
1222
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie