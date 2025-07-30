Магнитная буря 30 июля: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Associated Press

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В среду, 30 июля, активность Солнца несколько повысится. Магнитная буря поднимется до желтого уровня – это К-индекс 4.

Об этом сообщает Мeteoagent.

Сегодня магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Впрочем, существенных магнитных бурь не ожидается. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

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Магнитная буря 30 июля. Фото: Meteoagent.

Заметим, что магнитные бури оказывают влияние на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.

Напомним, ученые сказали, когда происходит ускорение старения.