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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано

За последние сутки враг потерял 890 военных 100 дронов и 30 артсистем.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Потери россиян

Потери россиян / © Associated Press

За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили 890 российских военных. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения достигло 1 052 190 человек.

Об этом 30 июля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 30.07.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1052190 (+890) человек

  • танков — 11066 (+1)

  • боевых бронированных машин — 23065 (+1)

  • артиллерийских систем — 30895 (+30)

  • РСЗО — 1451

  • средства ПВО — 1202

  • самолетов — 421

  • вертолетов — 340

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 48685 (+100)

  • крылатые ракеты — 3548

  • корабли/катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 56754 (+67)

  • специальная техника — 3935

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил: с начала 2025 года Россия потеряла на поле боя 100 тысяч солдат убитыми. По его словам, у Украины «цифры меньше, но все равно очень значительные». Конкретное количество потерь ВСУ он не назвал.

В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский 18 июля сообщил, что с начала года армия РФ теряет в среднем 1 251 военного в день.

Напомним, российские военные продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

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