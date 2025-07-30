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Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано
За последние сутки враг потерял 890 военных 100 дронов и 30 артсистем.
За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили 890 российских военных. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения достигло 1 052 190 человек.
Об этом 30 июля сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 30.07.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1052190 (+890) человек
танков — 11066 (+1)
боевых бронированных машин — 23065 (+1)
артиллерийских систем — 30895 (+30)
РСЗО — 1451
средства ПВО — 1202
самолетов — 421
вертолетов — 340
БпЛА оперативно-тактического уровня — 48685 (+100)
крылатые ракеты — 3548
корабли/катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 56754 (+67)
специальная техника — 3935
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил: с начала 2025 года Россия потеряла на поле боя 100 тысяч солдат убитыми. По его словам, у Украины «цифры меньше, но все равно очень значительные». Конкретное количество потерь ВСУ он не назвал.
В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский 18 июля сообщил, что с начала года армия РФ теряет в среднем 1 251 военного в день.
Напомним, российские военные продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов в Донецкой области.