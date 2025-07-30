Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько россиян ликвидировано

Потери россиян / © Associated Press

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За последние сутки Силы обороны Украины уничтожили 890 российских военных. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения достигло 1 052 190 человек.

Об этом 30 июля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 30.07.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1052190 (+890) человек

танков — 11066 (+1)

боевых бронированных машин — 23065 (+1)

артиллерийских систем — 30895 (+30)

РСЗО — 1451

средства ПВО — 1202

самолетов — 421

вертолетов — 340

БпЛА оперативно-тактического уровня — 48685 (+100)

крылатые ракеты — 3548

корабли/катера — 28

подводные лодки — 1

автомобильная техника и автоцистерны — 56754 (+67)

специальная техника — 3935

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил: с начала 2025 года Россия потеряла на поле боя 100 тысяч солдат убитыми. По его словам, у Украины «цифры меньше, но все равно очень значительные». Конкретное количество потерь ВСУ он не назвал.

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В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский 18 июля сообщил, что с начала года армия РФ теряет в среднем 1 251 военного в день.

Напомним, российские военные продвинулись вблизи нескольких населенных пунктов в Донецкой области.