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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
409
Час на прочитання
3 хв

Роботи, що "їдять" інших роботів: вчені створили машини, що еволюціонують самостійно

Вчені розробили роботів, що можуть «зливатися» між собою, аби стати більшими та сильнішими.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Вчені створили роботів, що еволюціонують самостійно

Вчені створили роботів, що еволюціонують самостійно / © Bloomberg

Вчені з Колумбійського університету створили щось нове в робототехніці. Вони зробили роботів, які можуть самі знаходити інших роботів. Потім вони з’єднуються з ними, щоб стати більшими і сильнішими. Так вони пристосовуються до того, що навколо. Колись це може призвести до того, що роботи зможуть жити і працювати без допомоги людей.

Про це пише Futurism.

Результати їхньої роботи демонструють прототип під назвою «Truss Link». Це стрижнеподібний модуль, що може розширюватися, стискатися, повзати та з’єднуватися з іншими модулями за допомогою магнітних наконечників. Попри свою просту форму, він є універсальною платформою для створення складних рухомих структур, здатних адаптивно взаємодіяти з оточенням.

«Справжня автономія означає, що роботи повинні не лише думати самостійно, а й фізично підтримувати себе. Так само, як біологічне життя поглинає та інтегрує ресурси, ці роботи ростуть, адаптуються та ремонтуються, використовуючи матеріали зі свого середовища або від інших роботів», — заявив провідний автор дослідження Філіп Мартін Вайдер, науковець Колумбійського інженерного факультету та Вашингтонського університету.

«Метаболізм роботів»: як це працює?

У захопливому відео, опублікованому дослідниками, показано, як шість окремих модулів Truss Link, керованих дистанційно, з’єднуються, утворюючи одного більшого робота з двома трикутними половинками та додатковим «хвостом». Дослідники називають цей процес «метаболізмом робота», проводячи аналогію з тим, як біологічні організми поглинають один одного для отримання енергії та росту.

Демонстрація також показала, як новоутворений робот просувається до виступу, трансформується з двовимірної структури в тривимірну (тетраедр), використовуючи навколишнє середовище для завершення свого перетворення. Згодом тетраедр поглинає ще один модуль, який слугує «тростиною», дозволяючи йому рухатися на 66% швидше вгору по десятиградусному нахилу.

Крім того, роботи продемонстрували здатність допомагати іншим машинам покращувати себе та навіть обслуговувати себе, викидаючи модулі з низьким зарядом батареї та замінюючи їх новими.

Натхнення природою та майбутнє робототехніки

Натхнення для Вайдера прийшло зі спостереження, що в біологічному світі лише 20 стандартних амінокислот можуть утворювати практично необмежену кількість білків. Він вважає кожен модуль Truss Link аналогом амінокислоти, що відображає його філософію: не імітувати результати біологічної еволюції, а відтворювати її методи.

«Я кажу, що нам потрібно відтворити її методи», — зазначив він в інтерв’ю Ars Technica.

Попри значний прогрес, роботи все ще мають пройти довгий шлях, перш ніж конкуруватимуть з живими організмами. Поточні прототипи керуються дистанційно, а не повністю автономно. Однак комп’ютерне моделювання показує, що з більшою кількістю спроб та тривалішим часом моделювання, модулі Truss Link могли б «рости» самостійно, навіть діючи випадковим чином. Наступним кроком для Вайдера є створення ще більшої різноманітності модулів.

«Життя використовує близько 20 різних амінокислот для своєї роботи, тому зараз ми зосереджуємося на інтеграції додаткових модулів з різними датчиками», — додав він.

Нагадаємо, китайський стартап Unitree Robotics зробив справжній прорив, презентувавши гуманоїдного робота R1 за сенсаційно низькою ціною — від 39 900 юанів (приблизно $5900). Це робить R1 одним із найдоступніших гуманоїдних роботів на світовому ринку.

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Дата публікації
Кількість переглядів
409
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