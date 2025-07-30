Роботы, "поедающие" других роботов: ученые создали машины, эволюционирующие самостоятельно

Ученые создали роботов, эволюционирующих самостоятельно / © Bloomberg

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Ученые из Колумбийского университета создали что-то новое в робототехнике. Они сделали роботов, которые могут сами находить других роботов. Затем они соединяются с ними, чтобы стать больше и сильнее. Так они адаптируются к тому, что вокруг. Когда-то это может привести к тому, что работы могут жить и работать без помощи людей.

Об этом пишет Futurism.

Результаты их работы демонстрируют прототип под названием Truss Link. Это стержнеобразный модуль, который может расширяться, сжиматься, ползать и соединяться с другими модулями магнитными наконечниками. Несмотря на свою простую форму, он является универсальной платформой для создания сложных подвижных структур, способных адаптивно взаимодействовать с окружающими людьми.

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Настоящая автономия означает, что работы должны не только думать самостоятельно, но и физически поддерживать себя. Так же, как биологическая жизнь поглощает и интегрирует ресурсы, эти работы растут, адаптируются и ремонтируются, используя материалы из своей среды или других роботов», — заявил ведущий автор исследования Филипп Мартин Вайдер, ученый Колумбийского инженерного факультета и Вашингтонского университета.

«Метаболизм роботов»: как это работает?

В захватывающем видео, опубликованном исследователями, показано, как шесть отдельных модулей Truss Link, управляемых дистанционно, соединяются, образуя одного большего работа с двумя треугольными половинками и дополнительным «хвостом». Исследователи называют этот процесс «метаболизмом робота», проводя аналогию с тем, как биологические организмы поглощают друг друга для получения энергии и роста.

Демонстрация также показала, как вновь робот продвигается к выступу, трансформируется из двумерной структуры в трехмерную (тетраэдр), используя окружающую среду для завершения своего преобразования. Впоследствии тетраэдр поглощает еще один модуль, служащий «тростью», позволяя ему двигаться на 66% быстрее вверх по десятиградусному наклону.

Кроме того, работы продемонстрировали способность помогать другим машинам улучшать себя и даже обслуживать себя, выбрасывая модули с низким зарядом батареи и заменяя их новыми.

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Вдохновение природой и будущее робототехники

Вдохновение для Вайдера пришло из наблюдения, что в биологическом мире только 20 стандартных аминокислот могут образовывать практически неограниченное количество белков. Он считает каждый модуль Truss Link аналогом аминокислоты, отражающим его философию: не имитировать результаты биологической эволюции, а воспроизводить ее методы.

«Я говорю, что нам нужно воспроизвести ее методы», — отметил он в интервью Ars Technica.

Несмотря на значительный прогресс, работы все еще должны пройти долгий путь, прежде чем будут конкурировать с живыми организмами. Текущие прототипы управляются дистанционно, а не полностью автономно. Однако компьютерное моделирование показывает, что с большим количеством попыток и более длительным временем моделирования, модули Truss Link могли бы «расти» самостоятельно, даже действуя случайным образом. Следующим шагом для Вайдера является создание еще большего разнообразия модулей.

«Жизнь использует около 20 различных аминокислот для своей работы, поэтому сейчас мы сосредотачиваемся на интеграции дополнительных модулей с разными датчиками», — добавил он.

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