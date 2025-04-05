День ангела 5 квітня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 5 квітня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 5 квітня

5 квітня 2025 року привітайте з іменинами Георгія, Марка, Миколу, Олексія, Платона, Семена.

Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві честолюбний, часто живе в вигаданому світі. В дорослому віці стає рішучим, хитрим.

Марк — латинське ім’я, перекладається як “молоток”. В дитинстві полюбляє бути кумиром у батьків. В дорослому віці стає чуйним, прагматичним.

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Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає потайливим, різко реагує на несправедливість чи обман.

Олексій — давньогрецьке походження, означає “помічник”. В дитинстві має неабияку уяву. В дорослому віці стає активним, дружелюбним.

Платон — давньогрецьке ім’я, перекладається як “широкий в плечах”. В дитинстві має сильне бажання робити щось хороше. В дорослому віці стає відданим другом, щедрим і великодушним.

Семен — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “почутий Богом”. В дитинстві має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає терплячим, розважливим.

День ангела 5 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 5 квітня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, даруючи спокій, радість і натхнення. Бажаю здоров’я, удачі та благополуччя на кожному кроці!

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Вітаю тебе з чудовим святом – Днем ангела! Нехай ангел-охоронець дарує тобі тепло, захист і підтримку у найважчі миті. Нехай кожен день буде наповнений благодаттю та гармонією!

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поряд, даруючи тобі свою невидиму, але таку важливу підтримку. Нехай він допомагає долати всі труднощі й відкриває перед тобою нові можливості!

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел буде твоїм надійним другом і захисником. Бажаю, щоб цей день приніс багато позитивних емоцій, а в житті завжди панувала гармонія й удача!

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Вітаю з чудовим святом – твоїм Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі мир і спокій, а твій небесний охоронець дарує тобі мудрість та силу. Нехай життя твоє буде сповнене радісними миттєвостями та щастям!