Чим помити голову, щоб була чистою до 5 днів / © Freepik

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У літню пору багато хто стикається з проблемою швидкого забруднення волосся. Спека, піт, пил та активна робота сальних залоз змушують мити голову щодня. Але є простий спосіб, який допоможе зберегти волосся чистим до 5 днів без щоденного миття. Треба просто додати до звичайного шампуню одну таблетку активованого вугілля.

Чому саме активоване вугілля

Активоване вугілля — це природний абсорбент, який чудово вбирає надлишок шкірного жиру, пил, залишки стайлінгових засобів і токсини. Його часто додають до косметичних засобів для жирної шкіри та волосся.

Ось як це працює:

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Вугілля очищує шкіру голови значно глибше, ніж звичайний шампунь.

Допомагає усунути надлишок себуму — основну причину жирного блиску.

Виводить токсини, які накопичуються у волоссі.

Надає волоссю об’єму та легкості, які зберігаються упродовж кількох днів.

Як правильно використовувати активоване вугілля для миття голови

Візьміть свою звичну порцію шампуню. Подрібніть одну таблетку активованого вугілля до порошкоподібного стану. Змішайте із шампунем у долоні. Нанесіть на вологе волосся, добре помасуйте шкіру голови. Залиште на 2 хвилини, потім ретельно змийте водою.

Використовуйте цей метод раз на тиждень, щоби не пересушити волосся. Для сухого та пошкодженого волосся краще комбінувати засіб із живильним бальзамом.

Які переваги такого миття голови

Волосся залишається свіжим, об’ємним і блискучим до 5 днів.

Шампунь із вугіллям підходить як для жінок, так і для чоловіків.

Простий, дешевий і безпечний спосіб для догляду за волоссям у домашніх умовах.