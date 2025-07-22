Що додати у фарш, щоб котлети були соковитими

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Є один простий секрет приготування соковитих котлет, який знають лише досвідчені господині. І він завжди спрацьовує на відмінно. Варто лише додати до фаршу дві чайні ложки манки, щоб котлети вийшли пухкими, ніжними та надзвичайно соковитими.

Чому манку треба обов’язково додавати у фарш

Манна крупа має унікальну властивість, вона вбирає зайву вологу з фаршу, не випускаючи м’ясний сік під час смаження. Завдяки цьому він залишається всередині, тому котлети не пересушуються. Манка створює м’яку, ніжну текстуру, яка буквально тане в роті. До того ж, на відміну від хліба та картоплі, манка не змінює смак готової страви, а навпаки, підкреслює його. Тож це справжня знахідка для поціновувачів класичних м’ясних котлет без зайвих домішок.

Як правильно додавати манку у фарш

На 500 грамів фаршу треба брати 2 чайні ложки манки. Після того, як додасте крупу, фарш необхідно відправити в холодильник на 15 хвилин. За цей час крупа розбухне, текстура м’ясної маси стане однорідною та пластичною. Тоді котлети легко ліпитимуться, не розпадатимуться під час смаження та покриються рум’яною скориночкою.

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Для таких котлет можна брати будь-який фарш. Якщо ви поціновувач класичного смаку, тоді ідеальним буде м’ясо свинини та яловичини. Курячий чи індичий фарш значно легший для травлення, тому підійде для тих, хто дотримується дієти.