Головна стрижка 2025 року: яка вона (фото)

Зараз серед любительок носити коротке волосся популярністю користується стрижка піксі. Всупереч своїй репутації, вона напрочуд універсальна. Головне - правильно підстригти й укласти.

Як її стригти, вкладати та кому вона личить, читайте у матеріалі Vogue.

"Піксі та інші короткі зачіски з різними текстурами наразі повертаються. Ця тенденція завдячує поверненню естетики 1990-х років, коли стрижка піксі була в топі", розповів старший стиліст John Frieda Salon у Нью-Йорку Юджин Сміт.

Який вигляд має піксі

Перукар Марко Алеччі каже, що в класичній піксі волосся з боків і на потилиці коротке, а верхню частину залишають трохи довшою, щоб було більше варіантів укладання". Крім того, волосся навколо вух можна вистригти абсолютно вільно — все залежить від вашого смаку.

"Піксі гучно заявляє про себе. І миттєво надає вам шикарного вигляду", - наголошує перукар.

Стрижка піксі. Фото: Іnstagram.

Кому пасує піксі

Перукарі кажуть, що піксі підійде для будь-кого, хто хоче носити коротке волосся. Цю стрижку можна регулювати, наприклад, за допомогою довжини чубчика.

"Це чудово, якщо хочете, наприклад, підкреслити свої повні губи або великі очі", - каже перукар Алеччі.

Крім того, піксі чудово підійде власницям кучерявого волосся. Експерти радять у такому випадку "пригладити волосся до голови щіткою під час сушіння феном і постійно змінювати напрямок".

Стрижка піксі. Фото: Іnstagram.

Стрижка піксі. Фото: Іnstagram.

Стрижка піксі. Фото: Іnstagram.

Нагадаємо, раніше писали про те, чому ваше волосся погано тримає кучері.

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