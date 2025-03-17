Главная стрижка 2025: какая она (фото)

Короткие прически снова возвращаются в моду.

Сейчас среди любительниц носить короткие волосы популярностью пользуется стрижка пикси. Вопреки своей репутации, она удивительно универсальна. Главное – правильно подстричь и уложить.

Как ее стричь, вкладывать и кому она подходит, читайте в материале Vogue.

"Пикси и другие короткие прически с разными текстурами возвращаются. Эта тенденция обязана возвращению эстетики 1990-х годов, когда стрижка пикси была в топе", рассказал старший стилист John Frieda Salon в Нью-Йорке Юджин Смит.

Как выглядит пикси

Парикмахер Марко Алеччи говорит, что в классическом пиксе волосы по бокам и на затылке короткие, а верхнюю часть оставляют немного длиннее, чтобы было больше вариантов укладки". Кроме того, волосы вокруг ушей можно выстричь абсолютно свободно — все зависит от вашего вкуса.

"Пикси громко заявляет о себе. И мгновенно придает вам шикарный вид", — отмечает парикмахер.

Стрижка пикси. Фото: Instagram.

Кому подходит пикси

Парикмахеры говорят, что пикси подойдет для любого, кто хочет носить короткие волосы. Эту стрижку можно регулировать, например, с помощью длины челки.

"Это замечательно, если хотите, например, подчеркнуть свои полные губы или большие глаза", – говорит парикмахер Алеччи.

Кроме того, пикси прекрасно подойдет обладательницам вьющихся волос. Эксперты советуют в таком случае "пригладить волосы к голове щеткой во время сушки феном и постоянно менять направление".

Стрижка пикси. Фото: Instagram.

Стрижка пикси. Фото: Instagram.

Стрижка пикси. Фото: Instagram.

Напомним, ранее писали о том, почему ваши волосы плохо держат кудри.

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