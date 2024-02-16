Китайські методи висівання моркви: спробуйте — урожайність виросте вдвічі

Якщо ви давно мріяли збільшити урожайність моркви, варто спробувати хитрі "китайські" способи її висівання.

Перший спосіб

Спочатку потрібно перекопати ґрунт і додати до нього добрива (наприклад, чудовим вибором для моркви буде суперфосфат, фітоспорин чи перегній). Культурі таке підживлення точно припаде до душі і вона порадує вас підвищеним урожаєм та відмінними смаковими якостями коренеплодів.

Тепер візьміть звичайний туалетний папір, розріжте його на неширокі смуги і приклейте насінини моркви на оптимальній відстані одна від одної за допомогою клейстера. Підготовте борозни на грядці і просто викладіть смужки паперу з насінням.

Вже після перших паростків ви побачите, що проріджувати моркву не потрібно. А це — значно заощаджує час. Більше того, весняні бур'яни буде набагато простіше виполювати без шкоди насадженням.

Другий спосіб

Він використовується в тому разі, коли потрібно додатково захистити насіння. Візьміть пластикову пляшку на 0,5 літрів, насипте в неї той обсяг насіння, який потрібен для висаджування на одній грядці.

Додайте в пляшку пил і добре потрусіть її. Завдяки такому способу насіння рівномірно розподілиться. Тепер можете просто спокійно насипати суміш в борозенки.

Який би спосіб висаджування ви не вибрали, рекомендовано додатково перед висіванням полити грядку розчином з березового дьогтю. На 10 літрів води вистачить 1 чайної ложки.

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