Тирса стане ще кориснішою: досвідчені городники розповіли, що потрібно до неї додати

Багато городників та садівників знають, що тирсу можна використовувати як добриво. Це — корисний і цінний продукт. Але його властивості можна ще й підсилити.

Деякі фахівці стверджують, що з часом після довготривалого використання тирси на городі, вона починає негативно впливати на показники кислотності ґрунту і на кількість азоту в ньому.

Однак, якщо додати до тирси певні продукти, цей негативний вплив можна нейтралізувати. Головне знати, що саме можна сміливо додавати разом з нею.

Кальцієва селітра

Це, напевно, найпоширеніший метод, який покращує склад і корисні властивості тирси. Після першого ж оброблення ви точно забудете про будь-які негативні наслідки.

На половину відра води внесіть 100 г кальцієвої селітри і додайте половину чайної ложки гумату калію. Такого обсягу вистачить аж на 10 літрів тирси.

Сечовина

Ще один корисний продукт, завдяки якому можна нейтралізувати негативний вплив тирси на кислотність ґрунту. Візьміть половину відра води і 200 г карбаміду. Повністю розчиніть препарат, а після цього змішайте отриману суміш з 10 літрами тирси.

Тепер можете розподілити всю тирсу в окремі пакети і зачекати 20 днів. Після цього вже можна використовувати продукт на городі чи в саду.

Компост

Навіть якщо у вас є лише "свіжа" тирса, її можна без проблем перетворити на компост. Для цього спочатку викопайте яму, щоб її глибина становила приблизно один метр. Потім викладіть тирсу. Зверху закидайте шаром попелу. Доведеться зовсім трішки зачекати і ви отримаєте корисний компост.

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