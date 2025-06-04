Колір волосся, який пасує всім жінкам: чому експерти так вважають

Фарбування волосся

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У тренді зараз не просто краса заради ефектності, а стиль, що говорить тихо, але впевнено. Саме так працює концепція «тихої розкоші» — вона не кричить, не ловить погляди навмисно, але завжди має доречний, дорогий вигляд і без зайвого пафосу. І це стосується не лише одягу чи аксесуарів — волосся також може бути частиною цієї філософії.

«Шампанський блонд»: універсальний колір для волосся

Одним із головних кольорів, який ідеально вписується в цю естетику, вважають експерти, став шампанський блонд. Це не класичний блонд, не платиновий, не теплий медовий. Цей колір дуже делікатний та витончений. У ньому легкий бежевий підтон, ніби крапля ігристого, що грає на сонці. Він не має штучний вигляд, навпаки створює відчуття, ніби це ваш натуральний колір, росто злегка підсвічений зсередини.

Шампанський блонд

Відома стилістка Ріта Хазан вважає, що «шампанський блонд — це бежевий блонд». За її словами, він займає проміжне положення між попелястим і золотистим відтінками. Проте, на відміну від піщаного бежевого блонду, шампанський блонд має легкий золотистий відлив, що нагадує келих ігристого вина. Цей колір дуже нагадує колір шампанського, що робить його набагато природнішим і невимушенішим порівняно з іншими відтінками блонду

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Шампанський блонд

Хоча шампанський блонд ма.є більшу глибину, ніж попелястий або платиновий відтінки, він не такий теплий, як справжній золотистий або медовий блонд. За словами Лорен Мілдіс, цей популярний колір може навіть включати ніжні рожеві відтінки.

Шампанський блонд

Цей відтінок вже давно обрали для себе зірки — Бейонсе, Джіджі Хадід, Зої Кравіц. Але головне — він не залежить від трендів. Сьогодні в моді «тиха розкіш», завтра щось інше, а шампанський блонд залишиться актуальним завжди. Бо це колір, який підлаштовується під вас, а не навпаки.

Кому пасує шампанський блонд

Усім. Так-так, експерти одностайні: шампанський блонд пасує до всіх тонів шкіри, незалежно від кольору очей чи тону обличчя. Його універсальність полягає в тому, що відтінок можна легко адаптувати, щоб він найкраще гармоніював з індивідуальним підтоном шкіри.

Для холодного підтону шкіри рекомендується обрати холодніше шампанське, ближче до платини.

Для теплого підтону шкіри трохи золотистого блиску додасть гармонії образу.

Лорен Мілдіс пропонує додаткові рекомендації:

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Для темнішого або оливкового відтінку шкіри варто додати розтушовування від коренів волосся або балаяж з цими тонами, щоб колір виглядав гармонійно і не «забивав» загальний образ. Замість суцільного фарбування по всій довжині, допоможе розділити його світлими акцентами, які доповнять ваш колір обличчя.

Якщо шкіра схильна виглядати вицвілою через попелясті відтінки, більш золотистий шампанський блонд створить приємний контраст, що освіжить обличчя.

Досягти такого кольору можна різними методами, включаючи балаяж, мелірування або м’які відблиски. Завдяки цьому перехід кольору буде максимально м’яким і природним.

Шампанський блонд

Догляд за волоссям кольору шампанського блонду

Щоб ваш шампанський блонд залишався свіжим і яскравим, експерти рекомендують дотримуватися кількох правил догляду:

Шампунь і кондиціонер для фарбованого волосся. Це основа догляду. Обирайте засоби, що призначені спеціально для збереження кольору.

Використання блискучих засобів. Додайте до свого регулярного догляду спеціальні блиски для волосся, щоб оживити колір і надати йому додаткового сяйва.

Нейтралізація небажаних відтінків. Для запобігання появі жовтизни або «латунних» відтінків, періодично використовуйте фіолетовий шампунь або інші засоби для нейтралізації.

Термозахист. Обов’язково застосовуйте термозахисні засоби перед використанням будь-яких гарячих інструментів (фени, праски, плойки). Високі температури можуть пошкодити волосся та призвести до швидшого вимивання молекул кольору.

Шампанський блонд

Загалом, шампанський блонд — це відносно простий у догляді колір волосся, який не потребує надмірних зусиль між сеансами фарбування. Його універсальність, елегантність та здатність адаптуватися до будь-якого тону шкіри роблять його ідеальним вибором для тих, хто прагне виглядати стильно та вишукано.