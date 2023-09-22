Копати чи не копати: розбираємося, що робити з городом восени

Після насиченого літнього сезону на городників чекає ще одна процедура — перекопування землі. Але тепер все частіше виникає запитання: чи це дійсно потрібно робити восени? Розбираємося.

Підготовка грядом до майбутнього сезону — одна з найважливіших робіт восени. За зиму ґрунт насититься мінеральними речовинами, які вносять під час перекопування. Сніг насичує грядки вологою набагато швидше, а перекопаний ґрунт не ущільнюється. Як результат, навесні провести підготовку стає набагато простіше.

Перекопування ґрунту восени: плюси

Перекопування має чимало плюсів, деякі з яких очевидні, а інші — ні. Отже, чим корисна ця процедура саме наприкінці сезону:

під час перекопування простіше вносити різноманітні мінеральні і органічні добрива, розкислювати землю, при цьому ефект від процедур підвищиться в рази;

у бур'янів не буде шансу на зимівлю, їхнє насіння також не зможе розвиватися, адже опиниться надто глибоко в ґрунті;

патогенні бактерії, шкідники і їхні личинки, опинившись на поверхні землі, швидко загинуть від холоду, впливу хімічних речовин чи вітру;

ґрунт стане більш пухким, водопроникним, тому краще просочиться вологою, а навесні ще й швидше прогріється;

так ви зможете очистити ділянку від бур'янів, каміння, листя, яке навесні може створювати проблеми.

Чому не потрібно перекопувати город восени: мінуси процедури

Чому не потрібно перекопувати город восени / Фото: pixabay.com

Однак, незважаючи на всі переваги перекопування землі восени, ця процедура має і свої мінуси. Зокрема:

ґрунт — це місце проживання великої кількості мікроорганізмів, деякі з них корисні і допомагають зберігати його родючість, але під час перекопування вони також опиняються на поверхні і можуть також загинути;

є висока ймовірність, що насіння бур'янів все ж благополучно перезимує і проросте навесні.

Як правильно перекопувати ґрунт восени

Тут потрібно звертати увагу на те, яку культуру ви збираєтесь садити на грядці наступного року. Від цього залежить глибина перекопування:

для буряків, картоплі, гарбуза, моркви, петрушки і дині — до 25-30 см;

для огірків, томатів, редиски, перців і бобових — на 5-10 см.

Також бажано не перевертати шари ґрунту, а перекладати їх між собою. Коріння бур'янів забирайте. Якщо земля надто суха і кам'яниста, тоді вже потрібно перевертати пласти ґрунту. Для перекопування беріть лопату або культиватор.

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