Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 29 квітня: яка її потужність

Наразі активність Сонця залишається слабкою.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У четвер, 29 квітня, геомагнітна обстановка залишається спокійною. Магнітна буря буде слабкою з К-індексом 2 (зелений рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру повернулася до фонового рівня. Геомагнітна активність спокійна. За даними науковців, очікується прибуття високошвидкісного потоку з рекурентної корональної діри протягом наступних кількох днів. Це збільшить швидкість сонячного вітру та ймовірність досягнення рівня геомагнітної активності STORM G1 або навіть STORM G2.

Магнітна буря 29 квітня. Фото: Мeteoagent.

