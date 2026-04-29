ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Категорія: Укрaїнa
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
3 хв

Діла запустила мобільний застосунок Новини компаній

Медична лабораторія Діла запустила власний мобільний застосунок. Це результат понад двох років досліджень клієнтського досвіду, тестування гіпотез і пошуку рішень, у центрі яких був запит на максимальну простоту та зручність.

Коментарі
Діла запустила мобільний застосунок

Застосунок став відповіддю на запит клієнтів на швидший і більш зрозумілий доступ до сервісу. Під час підготовки великого проєкту Нової сервісної моделі команда Діла разом зі стратегічним партнером The Gradient досліджувала шлях користувача в лабораторній діагностиці, дослухалася до клієнтів і враховувала їхні побажання щодо зручності сервісу.

Застосунок Діла об’єднує в одному місці результати досліджень, історію замовлень, сімейний профіль і правила підготовки до візиту. Однією з ключових переваг застосунку є Сімейний профіль, який допомагає зручно керувати дослідженнями всієї родини в одному місці. Сімейний профіль побудований не навколо номера телефону, а навколо медичної картки кожного учасника. Завдяки цьому історія досліджень кожної людини зберігається окремо, коректно й без плутанини. Сьогодні Сімейний профіль охоплює понад 11 тисяч учасників, а це близько 5 тисяч профілів.

За перший місяць роботи застосунок на платформах iOS та Android отримав близько 100 тис. завантажень. Близько 70% від усіх онлайн-замовлень користувачі оформлюють саме через застосунок.

Наступний етап розвитку застосунку передбачає запуск нових функцій, які мають дати клієнтам ще більше гнучкості та зручності. Серед них — оплата частинами, реферальна програма, а також трекінг прогресу чекапів, який дасть змогу відстежувати проходження великих комплексів досліджень поетапно.

У Діла знають і покращують сервіс із реального досвіду клієнтів. За цим — майже 28 років досвіду, точності та експертизи в діагностиці, але не менш важливо — постійний зв’язок з людьми. Саме відгуки клієнтів поступово формують те, як виглядає сервіс сьогодні: від зручності запису до способу отримання результатів.

Знижка до 20% на першу онлайн-оплату замовлення в мобільному застосунку Діла діє з 01.01.2026р. до 31.05.2026 р. включно у всіх відділеннях Діла, розташованих на території України, за винятком тимчасово окупованих територій. Детальні умови надання знижки на dila.ua 

У Діла дбають і тому, коли результати губляться серед повідомлень у месенджерах або на пошті — з’являється застосунок, де все зібрано в одному місці. Коли клієнти поспішають — скорочується їхній шлях у відділенні, особливо якщо запис зроблено онлайн. А коли важлива не лише швидкість, а й комфорт — сервіс запам’ятовує індивідуальні деталі, щоб наступний візит проходив ще легше.

CEO Медичної лабораторії Діла, Михайло Богатир:

«Ми запустили застосунок без масштабної рекламної кампанії, і його органічна динаміка підтвердила, що такий сервіс справді був потрібен. В основі застосунку проста ідея: лабораторна діагностика не повинна бути складною. Обрати дослідження, переглянути результати, подбати про здоров’я родини усе це має працювати інтуїтивно і без зайвих кроків. Ми лише на початку цього шляху».

Партнер агенції The Gradient Дмитро Кошевой, стратегічний партнер проєкту «Нова сервісна модель»:

«Ми хотіли відійти від сценарію, де взаємодія з лабораторією закінчується на „здав дослідження — отримав результати — передав лікарю“. Натомість наша ціль — розвиток довгострокових взаємин з клієнтами, зробивши контроль здоров’я більш усвідомленим і зрозумілим: щоб людина бачила динаміку показників, розуміла їхній вплив на організм і мала інструмент, до якого хочеться повертатися не лише в момент проблеми. Раді партнерству з Діла та можливості зробити дійсно достойний застосунок для контролю здоровʼя».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
70
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie