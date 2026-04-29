Діла запустила мобільний застосунок

Застосунок став відповіддю на запит клієнтів на швидший і більш зрозумілий доступ до сервісу. Під час підготовки великого проєкту Нової сервісної моделі команда Діла разом зі стратегічним партнером The Gradient досліджувала шлях користувача в лабораторній діагностиці, дослухалася до клієнтів і враховувала їхні побажання щодо зручності сервісу.

Застосунок Діла об’єднує в одному місці результати досліджень, історію замовлень, сімейний профіль і правила підготовки до візиту. Однією з ключових переваг застосунку є Сімейний профіль, який допомагає зручно керувати дослідженнями всієї родини в одному місці. Сімейний профіль побудований не навколо номера телефону, а навколо медичної картки кожного учасника. Завдяки цьому історія досліджень кожної людини зберігається окремо, коректно й без плутанини. Сьогодні Сімейний профіль охоплює понад 11 тисяч учасників, а це близько 5 тисяч профілів.

За перший місяць роботи застосунок на платформах iOS та Android отримав близько 100 тис. завантажень. Близько 70% від усіх онлайн-замовлень користувачі оформлюють саме через застосунок.

Наступний етап розвитку застосунку передбачає запуск нових функцій, які мають дати клієнтам ще більше гнучкості та зручності. Серед них — оплата частинами, реферальна програма, а також трекінг прогресу чекапів, який дасть змогу відстежувати проходження великих комплексів досліджень поетапно.

У Діла знають і покращують сервіс із реального досвіду клієнтів. За цим — майже 28 років досвіду, точності та експертизи в діагностиці, але не менш важливо — постійний зв’язок з людьми. Саме відгуки клієнтів поступово формують те, як виглядає сервіс сьогодні: від зручності запису до способу отримання результатів.

Знижка до 20% на першу онлайн-оплату замовлення в мобільному застосунку Діла діє з 01.01.2026р. до 31.05.2026 р. включно у всіх відділеннях Діла, розташованих на території України, за винятком тимчасово окупованих територій. Детальні умови надання знижки на dila.ua

У Діла дбають і тому, коли результати губляться серед повідомлень у месенджерах або на пошті — з’являється застосунок, де все зібрано в одному місці. Коли клієнти поспішають — скорочується їхній шлях у відділенні, особливо якщо запис зроблено онлайн. А коли важлива не лише швидкість, а й комфорт — сервіс запам’ятовує індивідуальні деталі, щоб наступний візит проходив ще легше.

CEO Медичної лабораторії Діла, Михайло Богатир:

«Ми запустили застосунок без масштабної рекламної кампанії, і його органічна динаміка підтвердила, що такий сервіс справді був потрібен. В основі застосунку –проста ідея: лабораторна діагностика не повинна бути складною. Обрати дослідження, переглянути результати, подбати про здоров’я родини – усе це має працювати інтуїтивно і без зайвих кроків. Ми лише на початку цього шляху».

Партнер агенції The Gradient Дмитро Кошевой, стратегічний партнер проєкту «Нова сервісна модель»:

«Ми хотіли відійти від сценарію, де взаємодія з лабораторією закінчується на „здав дослідження — отримав результати — передав лікарю“. Натомість наша ціль — розвиток довгострокових взаємин з клієнтами, зробивши контроль здоров’я більш усвідомленим і зрозумілим: щоб людина бачила динаміку показників, розуміла їхній вплив на організм і мала інструмент, до якого хочеться повертатися не лише в момент проблеми. Раді партнерству з Діла та можливості зробити дійсно достойний застосунок для контролю здоровʼя».

