Майже всі роблять це неправильно: науковці визначили, скільки часу достатньо для душу

Жінка приймає душ / © www.freepik.com/free-photo

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Науковці визначили, скільки часу насправді достатньо проводити під душем, щоб повноцінно помити тіло. Для звичайної гігієни цілком достатньо приблизно трьох хвилин.

Про це пише Daily Mail.

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За словами еколога з Університету Суррея Пабло Перейри-Доеля, три хвилини є цілком розумною тривалістю душу саме для миття тіла. Якщо додати миття волосся шампунем, загальний час збільшується приблизно до п’яти хвилин.

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Три хвилини — достатньо для тіла

Науковець зазначив, що така оцінка враховує не лише безпосереднє миття, а й комфортне перебування під струменем води. Водночас за умови, що воду вимикати під час намилювання, час можна скоротити ще більше.

Для швидкого ополіскування тіла може вистачити близько хвилини. Якщо людина миє волосся шампунем, це становитиме близько двох хвилин, а разом із використанням кондиціонера — приблизно три хвилини.

Водночас у реальному житті люди проводять під душем значно більше часу. За даними Перейри-Доеля, середня тривалість домашнього душу у Великій Британії становить близько 7,5 хвилини, хоча дослідження фіксували процедури тривалістю понад 10 хвилин, а іноді люди залишаються під струменем води майже 40 хвилин.

Чому люди проводять під душем довше

Дослідник пояснює, що миття тіла далеко не завжди є єдиною причиною приймати душ. Для багатьох людей це також спосіб розслабитися, зігрітися або провести час наодинці із собою.

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Саме тому тривалість душу часто визначається не свідомим рішенням, а звичкою. Людина може продовжувати стояти під водою навіть після того, як фактично завершила гігієнічні процедури.

Поведінковий психолог із Суонсі Ієн Вокер, який консультує кампанію Let’s Save Water, розповів Daily Mail, що аналіз 70 тисяч реальних прийомів душу показав значну різницю між людьми. За його словами, більшість має власний звичний сценарій, який повторюється практично автоматично.

Фахівці кампанії закликають орієнтуватися на чотири хвилини або менше, хоча для повноцінного миття тіла та волосся науковці допускають дещо більшу тривалість.

Тривалий душ — великі витрати води

Скорочення часу під душем має значення не лише для особистої економії, а й для зменшення споживання води. Залежно від душової системи за хвилину може витрачатися від 6 до 15 літрів води.

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Таким чином, навіть звичайний душ тривалістю близько 7 хвилин може використати десятки літрів води, а триваліші процедури — близько 100 літрів.

Науковці радять скорочувати насамперед ті частини душу, які не пов’язані безпосередньо з гігієною. Серед простих способів — не наносити шампунь двічі без необхідності та не використовувати надмірну кількість засобів, оскільки їх доводиться довше змивати.

За даними одного з досліджень, встановлення таймерів у душі дозволило скоротити час перебування під водою на 26%.

Нагадаємо, десятиліття тому висушувати білизну на звичайній мотузці чи сушарці було буденною справою для кожної родини. Згодом побут багатьох осель заполонили електричні сушильні машини. Однак сьогодні стрімке зростання цін на електроенергію та брак вільного простору в компактних квартирах змушують людей повертатися до старих і перевірених методів.

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