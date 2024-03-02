Навіщо додавати соду під час смаження цибулі: корисна хитрість на кухні

Обсмажена цибуля використовується в багатьох стравах, оскільки допомагає значно покращити їхній смак. Для чого додають соду під час смаження цибулі? Про цей лайфгак мало хто знає. А даремно.

Часто смажений овоч додають у супи, смажені або тушковані страви, вводять до котлет. Обсмажування цибулі — простий процес, з яким може впоратися кожен. Але не у всіх після приготування овоч має привабливий та апетитний вигляд.

Досвідчені кулінари додають під час смаження цибулі харчову соду. І ось навіщо. Справа в тому, що сода допомагає цибулі не пересмажитися і зберегти текстуру. Адже у всіх часом буває, що під час термічного оброблення овоч обгорає. Найчастіше таке трапляється тоді, коли кулінари намагаються пришвидшити час приготування і збільшують потужність.

Завдяки харчовій соді цибуля збереже приємний золотистий колір, а ще просмажиться рівномірно.

Як правильно додавати інгредієнт, щоб його було достатньо. Для початку потрібно нагріти сковороду, влити олію і відправити нарізану цибулю. Як тільки помітите, що овоч починає змінювати забарвлення і стає більш прозорим — саме час додати соду.

На 300 г подрібненої цибулі потрібно взяти 1/3 ч. ложки харчової соди. На смакових якостях смаженої цибулі сода жодним чином не позначиться. Навпаки, ви отримаєте карамелізований овоч з апетитним золотистим відтінком та неймовірним ароматом.

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