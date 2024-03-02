Зачем добавлять соду во время жарки лука: полезная хитрость на кухне

Обжаренный лук используется во многих блюдах, поскольку помогает значительно улучшить их вкус. Зачем добавляют соду во время жарки лука? Об этом лайфгаке мало кто знает. А зря.

Часто жареный овощ добавляют в супы, жареные или тушеные блюда, вводят в котлеты. Обжаривание лука – простой процесс, с которым может справиться каждый. Но не у всех после приготовления овощ выглядит привлекательно и аппетитно.

Опытные кулинары прибавляют во время жарки лука пищевую соду. И вот для чего. Дело в том, что сода помогает луку не пережариться и сохранить текстуру. Ведь у всех иногда бывает, что во время термической обработки овощ обгорает. Чаще такое случается тогда, когда кулинары пытаются ускорить время приготовления и увеличивают мощность.

Благодаря пищевой соде лук сохранит приятный золотистый цвет, а еще прожарится равномерно.

Как правильно добавлять ингредиент, чтобы его было достаточно? Для начала нужно нагреть сковороду, влить масло и отправить нарезанный лук. Как только заметите, что овощ начинает менять окрас и становится более прозрачным – самое время добавить соду.

На 300 г измельченного лука нужно взять 1/3 ч. ложки пищевой соды. На вкусовых качествах жареного лука сода никак не скажется. Напротив, вы получите карамелизированный овощ с аппетитным золотистым оттенком и невероятным ароматом.

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