Медведев цинично сравнил переговоры об Украине с обеденным столом

Украина в этом "меню" оказалась, по мнению россиянина, котлетой по-киевски.

Бывший российский президент Дмитрий Медведев цинично сравнил переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным об Украине с обеденным столом.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X, причем – на английском языке.

"Телефонный разговор президентов Путина и Трампа подтвердил известное мнение – в столовой только Россия и Америка. В меню: легкие закуски – брюссельская капуста, британская фиш-энд-чипс и парижский петух. Основное блюдо – котлета по-киевски. Приятного!", – написал!

Напомним, 18 марта состоялись переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Телефонный разговор длился около двух часов.

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