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Навіщо кухарі додають до тушкованої капусти молоко: ви точно про це не знали

Навіщо кухарі додають до тушкованої капусти молоко: ви точно про це не знали

Навіщо до тушкованої капусти додавати молоко

Який інгредієнт покращить запах та смак капусти

Тушкована капуста є корисною, смачною, бюджетною стравою, яка ще й готується дуже швидко. Завдяки чому вона завоювала популярність серед багатьох українців. 

Професійні кухарі часто  під час приготування капусти додають до неї такий незвичний інгредієнт як молоко, і мало хто знає, навіщо вони це роблять.

Навіщо додають до капусти, коли її тушать, молоко

Покращення запаху

Напевно всім відомий характерний запах тушкованої капусти. Хоч він і не впливає на смакові якості страви, але знижує апетит. Саме для нейтралізації цього «побічного ефекту» тушкування капусти та потрібно додавати  молока в процесі її приготування. 

Пом'якшення капусти

Капусти може залишатися досить твердою навіть після тушкування, додавання молока у цьому випадку значно її пом'якшить, помітно підвищить якість страви.

Рецепт приготування тушкованої капусти з додаванням молока

Інгредієнти:

  • Білокачанна капуста  - 500 г. 
  • Морква - 1 шт.
  • Цибулина - 1 шт.
  • Олія - 3 ст. л 
  • Молоко - 100 мл.
  • Лавровий лист, сіль, перець та зелень на смак.

Готуємо тушковану капусту

Наріжте  по тонше капусту. Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на великій тертці.

На рослинній олії обсмажте цибулю, а коли вона стане прозорою, додайте до неї моркву. Коли овочі будуть золотистого відтінку, додайте капусту і сіль з перцем, а також молоко.

Перемішайте все і тушкуйте під закритою кришкою приблизно 10 хвилин на вогні середньої потужності. В кінці  додайте спеції та зелень, після чого капусту варто перемішати ще раз і зняти з плити.

Для тушкованої капусти підійде молоко з будь-яким показником жирності. В кінці тушкування можна додати також невеликий шматок вершкового масла, воно зробить страву ніжною і ситною.

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