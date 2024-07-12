Найрозумніші породи котів: експерти склали рейтинг (фото)

Вимірювати інтелект котів складно, зазначає Саманта Уотсон, науковий співробітник RSPCA. "Кожен кіт має унікальний характер, який формується як його генетикою, так і історією життя». Тому не існує єдиного тесту для вимірювання інтелекту котів. Але, дослідники вивчають та порівнюють котів за їх здатністю адаптуватися, за рівнем їхньої цікавості та потреби в розумовій стимуляції, за рівнем комунікабельності з людьми та іншими домашніми тваринами, готовністю взаємодіяти з господарями. На підставі цих характеристик і визначається інтелект котів.

Найрозумніші породи котів

На думку науковців до найрозумніших котів увійшли такі породи.

Абіссінський кіт

Абіссінці відомі своїм високим рівнем інтелекту та допитливості. Котам потрібна розумова стимуляція, тому власникам рекомендується запастися різноманітними іграшками та пазлами, щоб зайняти кота.

Коти люблять досліджувати території або лазити на деревах та стінах.

Коти відомі своєю незалежністю, але люблять, коли їх розважають. Порода також уживається з собаками, дітьми та іншими домашніми тваринами, навіть з такими як папуги та тхори.

Абісінський кіт

Бенгальський кіт

Бенгальська кішка входить до списку найрозумніших порід котів. Коти цієї породи відомі своєю хорошою пам’яттю, легко навчаються трюків і навіть вміють відкривати дверцята шафи. Деякі бенгальські коти вміють ходити на повідцю, як собаки, або навіть вміють давати п’ять. Бенгальські коти найкраще піддаються дресуванню, і здатні запам’ятовувати, де заховані ласощі чи їжа.

Як і абіссінці, бенгальці можуть стати деструктивними, надзвичайно балакучими або навіть депресивними, якщо ними не займатися.

У ветеринарів вони мають репутацію досить агресивних котів. «Вони дуже розумні, їм потрібна велика стимуляція, і, на жаль, багато домівок їм просто не підходять».

Бенгальський кіт

Бірманський кіт

Бірманські коти — ще одна порода, яка вважається однією з найрозумніших. Ц е «енергійна, цікава та грайлива» порода, яка «любить інтерактивні іграшки та вивчає нові трюки».

На відміну від абіссінських і бенгальських, ці коти жадають уваги, часто слідують за своїми господарями, згортаються калачиком у них на колінах і намагаються спати у вашому ліжку. Власники бірманів стверджують, що вони мають собачий характер.

Вони хочуть проводити якомога більше часу серед людей і не можуть залишатися самими, якщо залишати їх наодинці годинами, у них може розвинутися стрес та агресія.

Ці комунікабельні коти відомі тим, що вони дуже балакучі і навіть здатні навчитися таким іграм, як принесення предметів.

Бірманські коти дуже балакучі, і якщо ви шукаєте спокійного домашнього улюбленця, бірманські коти можуть бути не тим вибором.

Бірманський кіт

Корніш рекс

Кіт корніш-рекс — це спортивна порода, відома своєю рухливістю, здатністю лазити, стрибати, тому їй потрібно достатньо місця для вправ.

К орніш-рекси люблять бути зі своїм господарем і їх навіть можна навчити ходити на повідку. Вони надзвичайно енергійні, їх порівнюють із бордер-коллі, які, як відомо, є однією з найбільш енергійних і розумних порід собак, які вимагають багато вправ і розумової стимуляції.

Вони завжди в русі і їм краще, коли чимось зайняті. ".інтерактивні іграшки, такі як мишки на батарейках, іграшки-головоломки чи іграшки-лабіринти, можуть допомогти їм розважити, коли ви не можете з ними пограти».

Корніш Рекс

Шотландська висловуха кішка

Зі своїми унікальними складеними вухами ці незвичайні коти належать до найрозумніших порід.

Вони люблять спілкуватися з людьми, люблять гратися. Як це зазвичай буває з іншими розумними котами, вони не люблять, щоб їх залишали наодинці, тому краще мати іншого котів чи собаку.

Попри свій інтелект, вони набагато менш активні, ніж інші породи кішок, тому набирають зайву вагу.

На жаль вони часто хворіють на артрит у молодшому віці.

Шотландська висловуха кішка

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