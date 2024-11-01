Самые умные породы кошек: эксперты составили рейтинг (фото)

Измерять интеллект кошек сложно, отмечает Саманта Уотсон, научный сотрудник RSPCA. «Каждый кот имеет уникальный характер, который формируется как его генетикой, так и историей жизни». Поэтому не существует единого теста для измерения интеллекта кошек.

Но, исследователи изучают и сравнивают кошек по их способности адаптироваться, по уровню их интереса и потребности в умственной стимуляции, по уровню коммуникабельности с людьми и другими домашними животными, готовностью взаимодействовать с хозяевами. На основании этих характеристик определяется интеллект кошек.

Самые умные породы кошек

По мнению ученых, к самым умным котам относятся такие породы.

Абиссинский кот

Абиссинцы известны своим высоким уровнем интеллекта и любознательности. Котам нужна умственная стимуляция, поэтому владельцам рекомендуется запастись разнообразными игрушками и пазлами, чтобы занять животное.

Кошки любят исследовать территории или лазить на деревьях и стенах.

Они известны своей независимостью, но любят, когда их развлекают. Порода хорошо уживается с собаками, детьми и другими домашними животными, даже с такими как попугаи и хорьки.

Абисинский кот

Бенгальский кот

Бенгальская кошка входит в список самых умных пород кошек. Кошки этой породы известны своей хорошей памятью, легко учатся трюкам и даже умеют открывать дверцы шкафа. Некоторые бенгальские коты умеют ходить на поводку, как собаки, или даже умеют давать пять. они лучше всего поддаются дрессировке, и способны запоминать, где спрятано лакомство или еда.

Как и абиссинцы, бенгальцы могут стать деструктивными, чрезвычайно болтливыми или даже депрессивными, если ими не заниматься.

У ветеринаров они имеют репутацию достаточно агрессивных кошек. «Они очень умны, им нужна большая стимуляция, и, к сожалению, многие дома им просто не подходят».

Бенгальский кот

Бирманский кот

Бирманские коты – еще одна порода, которая считается одной из самых умных. Это «энергичная, интересная и игривая» порода, которая «любит интерактивные игрушки и изучает новые трюки».

В отличие от абиссинских и бенгальских, эти коты жаждут внимания, часто следуют за своими хозяевами, сворачиваются калачиком у них на коленях и пытаются спать в вашей кровати. Владельцы бирманов утверждают, что у них собачий характер.

Они хотят проводить как можно больше времени среди людей и не могут оставаться в одиночестве, если оставлять их один час, у них может развиться стресс и агрессия.

Эти коммуникабельные коты известны тем, что они очень болтливы и даже способны научиться таким играм, как принесение предметов.

Бирманские коты очень болтливы, и если вы ищете спокойного домашнего любимца, бирманские коты могут быть не тем выбором.

Бирманский кот

Корниш рекс

Кот корниш-рекс – это спортивная порода, известная своей подвижностью, способностью лазать, прыгать, поэтому ей нужно достаточно места для упражнений.

Корниш-рексы любят быть со своим хозяином и их даже можно научить ходить на поводке. Они очень энергичны, их сравнивают с бордер-колли, которые, как известно, являются одной из самых энергичных и умных пород собак, требующих много упражнений и умственной стимуляции.

Они всегда в движении и им лучше, когда чем заняты. "Интерактивные игрушки, такие как мышки на батарейках, игрушки-головоломки или игрушки-лабиринты, могут помочь им развлечь, когда вы не можете с ними поиграть».

Корниш Рекс

Шотландская вислоухая кошка

Со своими уникальными сложенными ушами эти необычные кошки относятся к самым умным породам.

Они любят общаться с людьми, любят играть. Как это обычно бывает с другими умными котами, они не любят, чтобы их оставляли наедине, поэтому лучше иметь другого кота или собаку.

Несмотря на свой интеллект, они гораздо менее активны, чем другие породы кошек, поэтому набирают лишний вес.

К сожалению, они часто болеют артритом в младшем возрасте.

Шотландская вислоухая кошка

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