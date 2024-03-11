Не бояться морозу та цвітуть усе літо: які квіти посадити вже у березні

У природі є квіти, які здатні проростати навіть за найнесприятливіших умов.

Після тривалої зими природа починає оживати. Попри те, що перший місяць весни нерідко "тішить" морозами та приморозками, серед рослин є ті, які проростають навіть у холод. Їх можна садити вже у березні.

Які квіти посадити в перший місяць весни — розповідаємо далі.

Квіти, які ростуть у березні

Флокс однорічний

Ці квіти варто садити саме у березні. Перші паростки почнуть з'являються вже за 5-8 днів, однак їхній ґрунт можна буде висадити у квітні-травні, коли земля прогріється достатньо. Вони починають квітнути у червні аж до перших заморозків.

Однорічний флокс

Петунія

Ці квіти чудово прикрашають тераси у теплу пору. Проте, чудовий вигляд ці квіти матимуть і в саду. Для цього насіння висівати потрібно поверхнево, а вже за тиждень-два з'являться перші листочки. Після приморозків петунію можна буде пересадити у відкритий ґрунт, де вона буде цвісти до кінця осені.

Вербена

З-поміж інших ця рослина невибаглива. Вона відрізняється яскравими квітами та квітне від весни і до самих заморозків. Насіння вербени можна висівати вже в березні. Перші паростки буде видно вже за 15 днів.

Лаванда

Лаванда своїм ароматом здатна відлякувати мух, комарів, різних шкідників та міль. Її зазвичай висаджують перед вікнами спальні або вітальні. Цвісти лаванда буде до кінця жовтня.

Варіанти квітів, які можна посіяти:

айстра однорічна;

петунія;

однорічні жоржини;

левиний зів;

вербена;

цинія;

дзвіночок

Квіти, які не бояться морозу

У природі є квіти, які здатні проростати навіть за найнесприятливіших умов. Їхня вегетація та цвітіння відбуваються в регіонах з м’якими зимами та коливанням температури від -3°С до +5°С.

Деякі з них можуть цвісти у саду:

морозник,

амариліс,

пієріс,

гамамеліс,

зимовий жасмин,

камелія

Камелія не боїться холодної пору року

Жимолость

Ця квітка відрізняється жовто-білими квітками з солодким лимонним ароматом. Жимолость цвіте ранньою весною, коли інші рослини ще сплять. Під час холодів жимолость треба берегти, оскільки рослина витримує мороз лише до -15 градусів.

Жимолость

Які квіти витримують приморозок

Першими весною варто садити цибулькові квіти. До них належать тюльпани, нарциси, крокуси, проліски тощо. Згодом на їхнє місце потрібно висаджувати нові квіти.

Тюльпан

Щоб посадити тюльпани, варто орієнтуватися на температуру повітря. Оптимальна — +7-10 градусів. Однак тут варто бути обережними, адже є висока ймовірність загибелі квітів. Під час посадки в землю під зиму цибулини встигають вкоренитися ще восени. З настанням тепла починається активний розвиток рослин і з'являються бутони.

Для тюльпанів найкраще обрати затінену ділянку, з якої швидко йде дощова та тала вода. Крім того, вони "тягнуться" за світлом, що призводить до викривлення стебел. Коли вологи дуже багато, підвищується ймовірність поширення захворювань.

Тюльпани у саду

Ранньою весною висаджувати можна також дрібноцибулькові квіти:

флокс

гвоздика

арабіс

Які квіти подарувати весною

Квітковий букет незмінно лідирує з-поміж інших подарунків у будь-яку пору року. Сезонні букети створюють відповідний настрій.

Гарними варіантом для подарунку стануть такі квіти:

Крокуси. Вони приваблюють насамперед своїм яскравим кольором після похмурої зими.

Вони приваблюють насамперед своїм яскравим кольором після похмурої зими. Нарциси. Вони можуть бути як білого, так і жовтого кольору. Букет нарцисів здатен приносити успіх. Тому він стане ідеальним подарунком для близької людини.

Вони можуть бути як білого, так і жовтого кольору. Букет нарцисів здатен приносити успіх. Тому він стане ідеальним подарунком для близької людини. Гіацинти. Квіти підкреслюють життєрадісність, оптимізм та відчуття щастя.

Гіацинти

Ірис. На перший погляд невибаглива та скромна квітка, але водночас вишукана.

Серед інших варіантів:

мімоза

геніста

танацетум

вібурнум

оксіпеталум

хамелаціум

Раніше ми писали, які квіти посадити в перший місяць весни, щоб цвіли все літо.

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