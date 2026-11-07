Зірка "Холостяка" заявила про побиття: звинувачений у нападі — учасник "Холостячки": що відомо

Оксана Шанюк та Павло Ковтуненко / © Фокус

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Учасниця реаліті-шоу «Холостяк-14», головним героєм якого був актор Тарас Цимбалюк, лікарка-косметологиня Оксана Шанюк заявила, що зазнала побиття під час відпочинку за межами Києва. У нападі вона звинуватила свого бойфренда Павла Ковтуненка та його брата Євгена, який брав участь у шоу «Холостячка» з Ксенією Мішиною.

Про інцидент Шанюк розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Учасниця «Холостяка-14» заявила про побиття: які травми вона описала

За словами Оксани Шанюк, конфлікт із Павлом Ковтуненком стався під час спільного відпочинку. Спочатку чоловік нібито розмовляв із нею на підвищених тонах, а згодом застосував фізичну силу. Причини сварки косметологиня публічно не розкрила.

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Шанюк розповіла, що після інциденту травмувала коліно, отримала синець під оком і перелом мізинця. Згодом вона повідомила, що травма пальця виявилася серйознішою, ніж очікувалося: лікарі, за її словами, порадили термінову операцію та встановлення двох спиць.

Учасниця «Холостяка-14» також опублікувала фотографії, на яких, як стверджує, видно наслідки нападу. Крім того, вона заявила, що Євген Ковтуненко погрожував їй.

«Мені боляче, його підтримував його рідний брат. Кидався на мене, казав: „Я тебе знищу“. Мені було дуже страшно, що два чоловіки так до мене ставилися. Але це остання крапля, більше я мовчати не буду. Ці два „герої“ Павло та Євген Ковтуненки», — написала Шанюк.

© Instagram

© Instagram

© Instagram

© Instagram

Євген Ковтуненко заперечив напад і розповів свою версію конфлікту

Після того як історія набула розголосу в соцмережах, Євген Ковтуненко оприлюднив власну версію подій. За його словами, компанія святкувала день народження його брата Павла за межами Києва, а сварка почалася вже після повернення до будинку.

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Ковтуненко стверджує, що спочатку конфлікт виник між Оксаною Шанюк і Павлом Ковтуненком. Він розповів, що почув крики та звук розбитого посуду, після чого разом із подругою вийшов подивитися, що відбувається.

«Стоїть Паша з повністю розбитим обличчям, у нього кров тече, ніс розбитий, синець. Це мало жахливий вигляд. Оксана тримається за свою руку. Є здогадка, що вона нею робила, але не я це маю вирішувати, а правоохоронні органи», — заявив Євген Ковтуненко.

За словами Євгена, його подруга Тетяна Тесленко притримувала Шанюк, поки він намагався розборонити Оксану та Павла. Ковтуненко також стверджує, що під час сварки отримав удар по обличчю, однак сам не застосовував сили до Оксани.

«Я взагалі ніяк фізично не взаємодіяв з Оксаною, тому що її притримувала моя подруга. Я стояв, притримував на відстані витягнутих рук обох, щоб вона йому далі обличчя не розбила. Бо він стоїть і нічого не робить. Ну, коротше, це сімейна п’яна маячня», — сказав він.

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Ковтуненко додав, що обставини конфлікту мають з’ясувати правоохоронці.

Євген Ковтуненко, учасник реаліті «Холостячка» з Ксенією Мішиною / © Instagram

У відповідь Шанюк оприлюднила власну версію того, як розвивалася сварка. Вона наполягає, що Павло отримав травми, коли вона намагалася захиститися від нападу.

За словами косметологині, вона хотіла забрати телефон Павла, оскільки той нібито збирався видалити відео. У цей момент чоловік, стверджує Шанюк, штовхнув її, через що вона травмувала ногу.

«Коли я намагалась забрати телефон, бо Павло, звісно, хотів видалити відео, він штовхнув мене і я травмувала ногу. Піднявшись, прибіг Євген Ковтуненко зі словами: „Не ображай мого брата“ і почав мене трясти, називати брудними, лайливими словами та погрожувати», — розповіла вона.

Шанюк також звинуватила Тетяну Тесленко, дівчину Євгена Ковтуненка, у тому, що та нібито викручувала їй руки. За словами учасниці реаліті, Павло в цей час стояв поруч і не втручався.

«Синці ви бачили, я відмахувалась, як могла. В цей момент прийшла Тетяна Тесленко — дівчина Євгена — і зі словами: „Не чіпай мого чоловіка“ почала викручувати мені руки. Павло просто стояв і дивився на це», — заявила Оксана.

Після цього, за словами Шанюк, вона попросила всіх залишити котедж, оскільки не почувалася там у безпеці.

Нагадаємо, на телеканалі СТБ стартував 15-й сезон романтичного реаліті-шоу «Холостяк». Головним героєм проєкту став український баскетболіст В’ячеслав Кравцов.

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