Психолог розповів, що вбиває стосунки: відповідь здивує

Психолог розповів, що вбиває стосунки / © Credits

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Американський психолог Марк Треверс стверджує, що в сучасному світі поширилася «епідемія байдужості», яка руйнує кохання. За його словами, люди все частіше приховують свої справжні почуття, прагнучи здаватися «холодними» та відстороненими замість того, щоб дозволити собі вразливість. Це небажання докладати зусиль до стосунків, вважає Треверс, і є серйозною проблемою.

Про це він розповів для Forbes.

Він пояснив, що емоційна відстороненість стала привабливою нормою, водночас прояв почуттів вважається «ніяковим» або навіть «соромним». Це проявляється у байдужому тоні повідомлень, ігноруванні співрозмовників і зникненні зі спілкування, що вимагає зусиль. Багато хто боїться здатися надто зацікавленим. Проте саме така хронічна байдужість, коли ніхто не робить перший крок, руйнує потенціал для справжніх стосунків.

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Два шляхи, якими байдужість нищить кохання

Треверс виділяє два основні способи, якими «епідемія байдужості» непомітно позбавляє нас шансів на здорові стосунки:

Его вище за емоційну близькість. Багато хто навчився майстерно приховувати свою самотність, поводячись холодно, щоб мати «таємничий» вигляд. Ці люди уникають зорового контакту та звичайного спілкування, побоюючись здатися зацікавленими. Проте постійне вдавання, ніби тобі все байдуже, дає зворотний ефект. Це відштовхує людей і перешкоджає справжньому спілкуванню. Дослідження 2024 року від Canadian Review of Sociology показало, що хронічна самотність емоційно виснажує. Уникання відповідальності за вчинки. Люди часто знецінюють почуття інших, вдаючи, що навколишні «занадто вимогливі». Вони уникають відкритих розмов, не пояснюють своїх дій і надають перевагу ухильності. Їхнє прагнення дистанції заважає їм визнати свої почуття та взяти на себе відповідальність.

Ціна байдужості — шанс на справжнє кохання

«Створення зв’язків — це не слабкість. І побачення — не шоу. У нас у всіх обмежений час на цій планеті, і витрачати його на гру в байдужість означає позбавляти себе радості бути по-справжньому відкритими. Так, іноді це боляче. Але тільки так народжується справжнє», — підкреслив психолог.

У сучасному суспільстві, де відчуженість стала нормою, турбота перетворилася на майже радикальний жест. Проте саме щирість є вашим шансом на справжнє кохання і глибокий зв’язок, додає Марк Треверс.

Нагадаємо, коли ми чуємо слово «романтика», в уяві одразу виникають сцени з романтичних фільмів: вечеря зі свічками, букети квітів, прогулянки на заході сонця, несподівані подарунки та ніжні зізнання. Це все чудово і, без сумніву, приємно. Але чи означає романтика, що між вами справжня близькість?

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