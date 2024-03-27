Реєстрація автомобіля: як стати в електронну чергу в сервісному центрі МВС — інструкція, відео

Реєстрація транспортного засобу - це обов'язкова процедура, яку повинен пройти кожен власник автомобіля. Раніше для цього потрібно було витратити багато часу та нервів, стоячи в живих чергах, однак тепер все змінилося.

Процес реєстрації автомобіля в сервісному центрі МВС став значно зручнішим завдяки онлайн-сервісам. Як стати в електронну чергу на реєстрацію авто та які документи для цього потрібні - читайте далі.

Як стати у чергу на реєстрацію авто онлайн

Для онлайн-запису необхідно зайти на сайт Головного сервісного центру МВС. Обрати розділ "Є-ЗАПИС" та пройти ідентифікацію через сервіс ID.GOV.UA (це загальнодержавна електронна система ідентифікації особи, яка дає змогу використовувати всі можливі в Україні способи електронної ідентифікації).

Після входу відкриється вікно з вашими талонами. Якщо їх ще нема, натисніть "Записатись".

Далі потрібно обрати послугу. Для реєстрації чи перереєстрації авто слід натиснути "Реєстраційні дії з транспортними засобами". Потім оберіть дату та зручний сервісний центр МВС на карті. Натисніть на зручний для вас час.

Далі перевірте всю інформацію, і якщо вона не потребує коригувань, натисніть "Підтвердити запис". У системі з'явиться ваш талон запису - завантажте його на смартфон або роздрукуйте.

Якщо плани змінились, запис можна скасувати, натиснувши кнопку "Скасувати" на талоні.

Відеоінструкція онлайн-запису в електронну чергу до сервісних центрів МВС.

Читайте також: