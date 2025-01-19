Що ще підійде для хрусткого панірування, окрім сухарів і борошна: 4 найкращі варіанти

Якщо ви любите готувати страви у паніруванні, а традиційні сухарі вже набридли, професійні кухарі рекомендують ще чотири продукти, які на відмінно впораються із цим завданням.

Напевно, багатьом подобаються закуски в паніруванні - м’ясо, сир, риба чи овочі. Окрім того, що страви виходять із хрумкою золотавою скоринкою, панірування виконує ще кілька функцій. Скоринка не пропускає жир із фритюру всередину продукту, завдяки чому внутрішня частина готується рівномірно і не пересихає. Зазвичай, м'ясо, морепродукти й овочі панірують у сухарях і борошні, однак професійні кухарі розказали, як ще можна урізноманітнити звичні рецепти і покращити смак страв.

Що можна додати в панірувальну суміш замість сухарів і борошна

Замість традиційних варіантів панірування можна взяти вівсяні пластівці. Вони надають стравам приємного горіхового присмаку, а ще значно корисніші, ніж сухарі чи борошно. Щоб приготувати панірування з вівсяних пластівців, їх треба подрібнити й додати улюблені пряні трави, перець і сіль за смаком. Також можна взяти пластівці з кіноа, смак буд не гіршим.

Замість пшеничного борошна можна взяти для панірування кокосове. Цей продукт менш калорійний, а скоринка виходить хрумкою та золотавою. Таке панірування ідеально підходить і для м’яса, і для риби.

Є ще один екзотичний варіант панірування – це японська крихта панко. Вона схожа на сухарі, однак більш пишна і пухка. Крихта відмінно «лягає» на продукти, створюючи рівну пухку скоринку. Щоправда панко доведеться довго шукати в супермаркетах, її простіше замовляти на маркетплейсах.

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