Що означає в українській мові слово "капець" та як його замінити

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Слово «капець», ймовірно, має іноземне походження. Воно може бути похідним від німецького «kaputt», що означає «кінець» або «загибель». У повсякденному мовленні його використовують для опису негативних чи небажаних подій.

Ще одна цікава версія полягає в тому, що за деякими даними, слово походить від героя І. Копець літературного твору «На бойовому курсі», де генерал Копець не зміг змиритися з великими втратами і застрелився. Але ця версія є менш правдоподібною, оскільки слово б тоді звучало не капець, а копець.

У більшості випадків слово капець вживають у таких значеннях (синоніми):

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кінець

все скінчено

провал

катастрофа

невдача

Вигук вираження емоцій («Це ж капець! Як він зміг це зробити?») І безліч схожих за змістом значень.

Зазначимо, слово «капець» є в українських словниках, зокрема й у словнику Бориса Грінченка. У них зазначено, що «капець» означає «кінець», «смерть» або «капут».

Наприклад, словник синонімів Караванського дає кілька варіантів до слова «капець» — «кінець», «амінь», «капут», «каюк». Але в Етимологічному словнику зазначено, що слово «капець» — запозичене з російської мови, тобто, просто було дослівно перекладено.

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