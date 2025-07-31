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Що означає в українській мові слово "капець" та як його замінити
Слово «капець» в українській мові має декілька значень, але найчастіше вживається як розмовний синонім слова «кінець» або «смерть».
Слово «капець», ймовірно, має іноземне походження. Воно може бути похідним від німецького «kaputt», що означає «кінець» або «загибель». У повсякденному мовленні його використовують для опису негативних чи небажаних подій.
Ще одна цікава версія полягає в тому, що за деякими даними, слово походить від героя І. Копець літературного твору «На бойовому курсі», де генерал Копець не зміг змиритися з великими втратами і застрелився. Але ця версія є менш правдоподібною, оскільки слово б тоді звучало не капець, а копець.
У більшості випадків слово капець вживають у таких значеннях (синоніми):
кінець
все скінчено
провал
катастрофа
невдача
Вигук вираження емоцій («Це ж капець! Як він зміг це зробити?») І безліч схожих за змістом значень.
Зазначимо, слово «капець» є в українських словниках, зокрема й у словнику Бориса Грінченка. У них зазначено, що «капець» означає «кінець», «смерть» або «капут».
Наприклад, словник синонімів Караванського дає кілька варіантів до слова «капець» — «кінець», «амінь», «капут», «каюк». Але в Етимологічному словнику зазначено, що слово «капець» — запозичене з російської мови, тобто, просто було дослівно перекладено.
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