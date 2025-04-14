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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
289
Час на прочитання
1 хв

Проєкт чи проект: як говорити та писати правильно українською мовою

Правопис 2019 року повернув правила традиційного українського правопису.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Новий Український правопис 2019 року повернув написання слова "проєкт" з буквою "є"

Новий Український правопис 2019 року повернув написання слова «проєкт» з буквою «є» / © pixabay.com

В українській мові існує дилема, як правильно — проєкт чи проект.

Про те, як правильно це слово сказати українською — читайте у матеріалі.

Слово проєкт, а також ще низку слів іншомовного (німецького) походження з коренем -ject- писали і вимовляли з буквою «є». Так було до 1933 року.

Згодом, з метою наближення літературної української мови до російської, слова проєкт, проєкція та похідні від них на законодавчому рівні було встановлено писати виключно з буквою «е».

Хоча слова ін’єкція, об’єкт, траєкторія та інші з іншомовним коренем -ject- продовжили писати з «є», зробивши їх винятками.

Відповідно до нового Українського правопису 2019 року, який затверджено чинним законодавством України єдиний правильний варіант написання та вимови слова «проєкт» через літеру «є».

Раніше ми писали, як правильно звертатися до чужих дітей українською. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
289
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