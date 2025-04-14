Проєкт чи проект: як говорити та писати правильно українською мовою

Новий Український правопис 2019 року повернув написання слова «проєкт» з буквою «є» / © pixabay.com

Реклама

В українській мові існує дилема, як правильно — проєкт чи проект.

Про те, як правильно це слово сказати українською — читайте у матеріалі.

Слово проєкт, а також ще низку слів іншомовного (німецького) походження з коренем -ject- писали і вимовляли з буквою «є». Так було до 1933 року.

Реклама

Згодом, з метою наближення літературної української мови до російської, слова проєкт, проєкція та похідні від них на законодавчому рівні було встановлено писати виключно з буквою «е».

Хоча слова ін’єкція, об’єкт, траєкторія та інші з іншомовним коренем -ject- продовжили писати з «є», зробивши їх винятками.

Відповідно до нового Українського правопису 2019 року, який затверджено чинним законодавством України єдиний правильний варіант написання та вимови слова «проєкт» через літеру «є».

Раніше ми писали, як правильно звертатися до чужих дітей українською. Більше про це читайте у новині.