Спека до 37 градусів повертається: прогноз погоди в Україні на 7 липня

У неділю, 7 липня, в Україні очікується переважно суха та спекотна погода.

Синоптики прогнозують на 7 липня невелику хмарність, спеку та відсутність опадів на всій території України. Вітер буде переважно південно-східним та східним із швидкістю 5-10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря суттєво відрізнятиметься залежно від регіону. У південних та східних областях буде найтепліше: вночі 17-22°C, вдень 30-34°C. Місцями очікується сильна спека до 35-37°C. На решті території нічна температура становитиме 14-19°C, а денна 28-33°C. У північних областях буде дещо прохолодніше: вдень 24-29°C.

На Київщині очікується невелика хмарність без опадів. Температура вночі 14-19°C, вдень 24-29°C. У Києві вночі буде 15-17°C, а вдень потеплішає до 27-29°C.

Нагадаємо, синоптикиня Наталя Діденко повідомила, що наступного тижня до України прийде надзвичайна спека. Подекуди температура повітря підніметься аж до +40 градусів.

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