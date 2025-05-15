Україну 15 травня накрила потужна магнітна буря

Магнітна буря. / © ТСН.ua

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У четвер, 15 травня, буде потужна магнітна буря. Фахівці фіксують сильну активність сонця - це К-індекс 5,6 - червоний рівень.

Про це повідомляє meteoagent.

Зауважимо, що сильну магнітну бурю фахівці фіксували і напередодні. Активність Сонця досягла К-індексу 5. Зауважимо, що 12 і 13 травня магнітні бурі були значно слабшими.

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Усі прогнози науковців - попередні. Адже сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Магнітні буря 15 травня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на організм. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу. У ці дні можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.