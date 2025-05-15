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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
474
Время на прочтение
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Украину 15 мая накрыла мощная магнитная буря

Магнитные бури способны воздействовать на организм человека, но больше подвержены метеозависимости.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © ТСН.ua

В четверг, 15 мая, произойдет мощная магнитная буря. Специалисты фиксируют сильную активность солнца – это К-индекс 5,6 – красный уровень.

Об этом сообщает meteoagent.

Заметим, что сильную магнитную бурю специалисты фиксировали и накануне. Активность Солнца достигла К-индекса 5. Заметим, что 12 и 13 мая магнитные бури были значительно слабее.

Все прогнозы ученых – предварительные. Ведь солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.

Магнитная буря 15 мая. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 15 мая. Фото: meteoagent.

Магнитные бури способны воздействовать на организм. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса. В эти дни могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д.

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Дата публикации
Количество просмотров
474
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