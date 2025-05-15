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Украину 15 мая накрыла мощная магнитная буря
Магнитные бури способны воздействовать на организм человека, но больше подвержены метеозависимости.
В четверг, 15 мая, произойдет мощная магнитная буря. Специалисты фиксируют сильную активность солнца – это К-индекс 5,6 – красный уровень.
Об этом сообщает meteoagent.
Заметим, что сильную магнитную бурю специалисты фиксировали и накануне. Активность Солнца достигла К-индекса 5. Заметим, что 12 и 13 мая магнитные бури были значительно слабее.
Все прогнозы ученых – предварительные. Ведь солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться очень быстро.
Магнитные бури способны воздействовать на организм. Наиболее подвержены влиянию метеозависимые, люди с хроническими заболеваниями или те, кто находится под влиянием стресса. В эти дни могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д.