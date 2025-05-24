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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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157
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В який час доби найкраще поливати город: помилятися можуть навіть досвідчені садівники

Поливання відіграє ключову роль у житті рослин, адже без достатньої вологи неможливо забезпечити їхнє повноцінне зростання та розвиток. Водночас, навіть така необхідна процедура може нашкодити, якщо здійснювати її у невдалий момент.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
В який час доби найкраще поливати город

В який час доби найкраще поливати город / © Pixabay

Навіть найневибагливіші рослини можуть гинути, якщо з ними щось не так — і головна причина часто криється у неправильному поливі. Як зазначає Real Simple, саме це може стати вирішальним фактором у збереженні здоров’я зелених улюбленців.

Якщо у вас є власний город чи сад, то турбот, без сумніву, вистачає — і часто поливання припадає на той момент, коли з’являється вільна хвилина. Проте фахівці застерігають: такий підхід може зашкодити рослинам.

Особливо важливо уникати поливання в найспекотнішу частину дня — у період активного сонця, зокрема влітку. В цей час значна частина води миттєво випаровується, так і не досягнувши кореневої системи, а отже, рослина залишиться без необхідної вологи.

Якщо під час поливання вода потрапить на листя у спекотний день, є ризик, що сонячні промені, заломлюючись у краплях, буквально обпалять його — така волога більше зашкодить, ніж допоможе. Натомість фахівці радять обирати найсприятливіший момент для зволоження ґрунту — ранок. У цей час температура ще невисока, волога не випаровується миттєво, а коріння активно вбирає воду, що забезпечує ефективне живлення.

А от вечірнє поливання може мати зворотний ефект: у прохолодну ніч вода застоюється, рослина вже не поглинає її належним чином, а вологий ґрунт стає ідеальним середовищем для грибкових захворювань і загнивання коренів.

Коли найкраще поливати кімнатні рослини

Універсального розкладу для поливання кімнатних рослин не існує — усе залежить від умов, у яких вони перебувають. Освітлення, температура в приміщенні та рівень вологості безпосередньо впливають на те, як швидко висихає ґрунт і скільки вологи потребує рослина.

Якщо ви бачите, що ґрунт і через кілька днів залишається вологим, додаткове поливання лише зашкодить. Натомість зів’яле листя — чіткий сигнал до дії: рослина потребує вологи, навіть якщо ще не настав “плановий” день поливання. Важливо орієнтуватися не на графік, а на стан самої рослини.

Щодо кімнатних рослин, то точний час доби для поливання не має критичного значення — їх можна зволожувати у будь-який зручний для вас момент. Однак фахівці все ж радять уникати поливання в години сильної спеки, адже це може негативно вплинути на стан рослини.

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