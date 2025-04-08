Ваш телефон може вибухнути: що викликає перегрівання батареї та як цього уникнути

Що робити, щоб смартфон не перегрівся та не вибухнув / © Фото з відкритих джерел

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Смартфон може вибухнути або загорітися не лише під час зарядки, а й у процесі повсякденного використання. Причина цього — перегрів акумулятора, який спричиняють фонові програми, нестабільний інтернет та швидка зарядка.

Про це в етері КИЇВ24 розповів експерт з безпеки Денис Михальченко.

За словами експерта, головна причина загоряння телефону — це замикання у батареї, що призводить до її вздуття, перегріву та вибуху. Важливо розуміти, що смартфон може загорітися навіть без підключення до зарядки.

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До перегріву батареї можуть призвести кілька факторів:

Фонові програми, які безперервно споживають енергію;

Активне використання пристрою під час зарядки (ігри, відео, розмови);

Нестабільний інтернет-зв’язок, через який телефон постійно переключається між мобільним інтернетом та Wi-Fi;

Швидка зарядка, яка руйнує акумулятор у бюджетних моделях смартфонів.

Деякі виробники смартфонів прямо зазначають, що їхні моделі не підтримують швидку зарядку. Однак багато користувачів нехтують цим, що може призвести до перегріву, здуття та вибуху акумулятора.

Хоча більшість сучасних телефонів оснащені захистом від перегріву, деякі моделі не мають функції автоматичного охолодження. Вони не попереджають про критичне нагрівання і не відключають зарядку, що може призвести до небезпечних наслідків.

Як уникнути перегріву смартфона:

Не залишайте телефон на зарядці на всю ніч;

Уникайте використання швидкої зарядки, якщо пристрій її не підтримує;

Не грайте у ресурсомісткі ігри та не переглядайте відео під час зарядки;

Використовуйте оригінальні зарядні пристрої, а не дешеві аналоги;

Стежте за температурою батареї та не залишайте телефон під прямими сонячними променями.

Якщо ігнорувати правила експлуатації смартфона, ризик вибуху батареї зростає. Особливо це стосується бюджетних моделей, які не мають надійного захисту від перегріву.

Нагадаємо, для того, щоб відновити швидкість роботи смартфона, іноді достатньо однієї простої операції — перезавантаження.