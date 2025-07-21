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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Вчені назвали головну причину ожиріння: приголомшливе відкриття

Вчені встановили, що ключовою причиною епідемії ожиріння є не недостатня фізична активність.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Вчені назвали головну причину ожиріння

Вчені назвали головну причину ожиріння / © Pexels

Вчені з’ясували, що ключову роль в ожирінні відіграє надмірне споживання калорій, а не недостатня фізична активність, як вважалося раніше. Особливо вирішальним фактором є високий вміст ультраоброблених продуктів у раціоні жителів економічно розвинених країн.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі PNAS.

Ожиріння: глобальна загроза здоров’ю

Ожиріння та надмірна вага є серйозними світовими проблемами охорони здоров’я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), зайва вага пов’язана з багатьма хворобами, включаючи серцево-судинні захворювання, діабет, рак, неврологічні та хронічні респіраторні розлади. У 2021 році підвищений індекс маси тіла (ІМТ) спричинив приблизно 3,7 мільйона смертей від неінфекційних захворювань.

Донедавна вважалося, що головним винуватцем ожиріння є малорухливий спосіб життя. Однак нові дослідження доводять, що причина криється саме в надмірному споживанні калорій.

«Хоча фізична активність, безсумнівно, корисна для психічного та серцево-судинного здоров’я, її роль у контролі ваги може бути перебільшена. Найбільший внесок у набір ваги дає саме надмірне споживання калорій, особливо з ультраобробленої їжі. Це дослідження підкреслює: епідемія ожиріння більше пов’язана з тим, скільки і що ми їмо», — пояснив доктор Томас М. Голланд з Університету Раша (США), який не брав участі в дослідженні.

Деталі дослідження: переїдання — головний чинник

Вчені проаналізували дані понад 4 тисяч дорослих учасників з шести континентів, що представляють різні стилі життя — від мисливців-збирачів до жителів індустріалізованих міст. Вони вивчали показники ожиріння (ІМТ та відсоток жирової маси) та витрати енергії.

У розвинених країнах науковці виявили вищі показники ІМТ, жирової маси та загальних енерговитрат. Це частково пояснюється тим, що люди з більшою масою тіла потребують більше енергії.

«Люди з індустріалізованих регіонів не обов’язково менш активні, просто вони мають більші тіла, які потребують більше енергії. Але вони також споживають набагато більше калорій, особливо з ультраоброблених продуктів — це і є головна причина ожиріння», — додав доктор Голланд.

Дослідження показало, що частка ультраобробленої їжі в раціоні прямо пов’язана з відсотком жиру в тілі. Це відбувається тому, що такі продукти:

  • мають високу калорійність;

  • швидко засвоюються;

  • викликають менше відчуття ситості;

  • стимулюють переїдання, оскільки розроблені бути надзвичайно смачними.

«Щоб схуднути, головне — контролювати, що саме ви їсте, а не лише бути активним. Я рекомендую пацієнтам рухатися, щоб зберегти м’язи та спалювати калорії, але без правильного харчування схуднення не буде», — підсумував американський хірург доктор Мір Алі, який також не брав участі в дослідженні.

Нагадаємо, більшість популярних перекусів не лише не насичують надовго, а й можуть шкодити нашому кишківнику, а це має ключове значення для здоров’я всього організму. Видання Real Simple розповіло, чому варто піклуватися про мікробіом, як обирати перекуси, які вас не тільки наситять, а й зроблять здоровішими та поділилося смачними та корисними ідеями на щодень.

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