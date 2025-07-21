Ученые назвали главную причину ожирения: потрясающее открытие

Ученые назвали главную причину ожирения / © Pexels

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Ученые выяснили, что ключевую роль в ожирении играет чрезмерное потребление калорий, а не недостаточная физическая активность, как считалось ранее. Особо решающим фактором является высокое содержание ультраобработанных продуктов в рационе жителей экономически развитых стран.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале PNAS.

Ожирение: глобальная угроза здоровью

Ожирение и избыточный вес представляют собой серьезные мировые проблемы здравоохранения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лишний вес связан со многими болезнями, включая сердечно-сосудистые заболевания, диабет, рак, неврологические и хронические респираторные расстройства. В 2021 году повышенный индекс массы тела (ИМТ) повлек за собой примерно 3,7 миллиона смертей от неинфекционных заболеваний.

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До недавнего времени считалось, что главным виновником ожирения малоподвижный образ жизни. Однако новые исследования доказывают, что причина кроется именно в чрезмерном потреблении калорий.

«Хотя физическая активность, несомненно, полезна психическому и сердечно-сосудистому здоровью, ее роль в контроле веса может быть преувеличена. Наибольший вклад в набор веса дает самое чрезмерное потребление калорий, особенно из ультраобработанной пищи. Это исследование подчеркивает: эпидемия ожирения больше связана с тем, сколько и что мы едим», — объяснил доктор Томас М. Голланд из Университета Раша (США), не участвовавший в исследовании.

Детали исследования: переедание — главный фактор

Ученые проанализировали данные более 4 тысяч взрослых участников из шести континентов, представляющих разные стили жизни — от охотников-собирателей до жителей индустриализированных городов. Они изучали показатели ожирения (ИМТ и процент жировой массы) и расход энергии.

В развитых странах ученые выявили более высокие показатели ИМТ, жировой массы и общих энергозатрат. Это отчасти объясняется тем, что люди с большей массой тела нуждаются в большей энергии.

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«Люди из индустриализированных регионов не обязательно менее активны, просто они имеют большие тела, требующие больше энергии. Но они также потребляют гораздо больше калорий, особенно из ультраобработанных продуктов — это и есть главная причина ожирения», — добавил доктор Голланд.

Исследование показало, что доля ультраобработанной пищи в рационе напрямую связана с процентом жира в теле. Это происходит потому, что такие продукты:

обладают высокой калорийностью ;

быстро усваиваются ;

вызывают меньшее чувство сытости ;

стимулируют переедание, поскольку разработаны быть очень вкусными.

Чтобы похудеть, главное — контролировать, что именно вы едите, а не только быть активным. Я рекомендую пациентам двигаться, чтобы сохранить мышцы и сжигать калории, но без правильного питания похудения не будет», — подытожил американский хирург доктор Мир Али, также не участвовавший в исследовании.

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