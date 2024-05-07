Як часто треба поливати город, щоб зібрати багатий урожай

Якщо правильно доглядати за городніми культурами, то можна зібрати дуже великий урожай. І ключову роль у цьому відіграє правильний та вчасний полив. Щоб овочі, ягоди й фрукти рясно вродили, їм потрібна достатня волога, адже без води рослина гине. Розповідаємо, як і коли треба поливати городину влітку, щоб восени зібрати максимально великий урожай.

Які наслідки недостатнього або надмірного поливу рослин

Що варто пам’ятати під час поливу городніх культур? Їх не треба надмірно поливати, надмірний полив так само шкідливий для рослин, як і його відсутність. Тому необхідно завжди дотримуватися міри. Мінімальний полив також не на користь рослинам – рясного врожаю можна не чекати.

Якщо літо видалося посушливим, то городину обов’язково треба поливати, бо рослини можуть загинути. Під час засухи можуть відразу засохнути капуста, огірки, помідори, перець тощо.

Під час поливу варто враховувати тип ґрунту на вашій земельній ділянці. Якщо земля піщана, то її треба поливати частіше, бо вона не тримає вологу. Якщо ґрунт щільний, то він добре триматиме вологу всередині, тому часто поливати не слід.

Так само небезпечний надмірний полив, через що може застоюватися вода і відбувається підвищення кислотності ґрунту. Це призводить до загнивання кореневої системи рослин і городина гине, бо коріння не спроможне живити стебло та плоди. Якщо вода застоялася, тоді варто просто зробити борозенки, щоб вона пішла із залитої ділянки.

Коли та як часто поливати город

Городні культури треба поливати тоді, коли немає прямих сонячних променів. Тому не варто поливати город в обідній час, коли сонце знаходиться на піку, бо вода швидко випаровуються, а рослини можуть просто згоріти. Не слід також поливати городину пізно ввечері, бо це може призвести до загниванні коренів рослин. Найкраще поливати вранці та після шостої вечора.

Графік поливу городніх культур залежатиме від регіону вашого проживання. Там, де клімат вологий, одного поливу на дві доби буде достатньо. Якщо в регіоні часті посухи, тоді треба робити полив двічі на добу.

Як правильно поливати город: поради досвідчених господарів

Намагайтеся поливати городні культури під коріння, бо потрапляння води на листя може призвести до ураження грибковими захворюваннями.

Якщо на вулиці холодно, полив краще проводити вдень, коли температура максимально підвищується.

За спекотної погоди після поливу треба покрити ґрунт соломою чи травою там, де ростуть найбільш примхливі рослини, щоб уникнути випаровування води з ґрунту.

Після поливу ґрунт треба розпушувати, щоб рослини могли отримувати достатньо кисню та корисних речовин.

Температура води для поливу повинна бути не нижчою за 18 градусів.

Якщо у вас жорстка вода для поливу, її варто пом’якшити, використовуючи добавки, які продаються в спеціалізованих магазинах.

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