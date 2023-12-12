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Як приготувати ідеальний кляр для відбивних: рецепти на будь-який смак

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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1116
Час на прочитання
2 хв
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Як приготувати ідеальний кляр для відбивних: рецепти на будь-який смак

Ідеальний кляр

Кляр, який зробить відбивні найсмачнішими

Рідке тісто для панування продуктів називають кляром. У клярі вмочують різноманітну рибу, птицю, м'ясо, овочі, фрукти безпосередньо перед смаженням, він надає стравам золотистої, смачної скоринки.

М'ясні страви, зокрема відбивні готують у клярі — відбите м'ясо опускають у приготовлену суміш перед смаженням. Така страва буде соковитою та не буде пригорати на сковороді. Рецепти кляру можуть бути різними — від класичного до кляру зі всілякими добавками.

Для курячих відбивних використовуйте рідкий кляр,  для свиної відбивної чи з телятини кляр можна робити більш густим.

Класичний кляр

  • пшеничне борошно —  пів стакана,

  • яйця - 2 шт.,

  • вода — пів стакана,

  • сіль, чорний перець на смак.

Яйця збити, додати воду спеції, додати борошно і перемішати до  однорідності. 

Кляр для відбивних з майонезом

  • майонез - 100 г,

  • яйце куряче - 2 шт.,

  • борошно пшеничне - 100 г.,

  • сіль і спеції - на смак.

Перемішати яйця з майонезом виделкою, додати борошно. Посолити та поперчити до смаку. Збити суміш блендером. 

Кляр на газованій воді для відбивних

  • яйце - 1 шт.та 1 жовток,

  • борошно - 3 -4 ст.л, 

  • сильно газована вода - 50-70 мл,

  • розпушувач — пів чайної ложки,

  • мелена солодка паприка — пів чайної ложки,  

  • сіль  та свіжомелений чорний перець  — на смак.

Щоб приготувати такий кляр, змішайте борошно з розпушувачем, паприкою, сіллю та перцем. Окремо змішайте яйце із жовтком. Додайте борошно. Поступово  додайте в тісто газовану воду. Відразу ж опускайте відбивні в кляр і смажте.

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Дата публікації
Перегляди
1116
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