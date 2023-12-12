Як приготувати ідеальний кляр для відбивних: рецепти на будь-який смак

Кляр, який зробить відбивні найсмачнішими
Рідке тісто для панування продуктів називають кляром. У клярі вмочують різноманітну рибу, птицю, м'ясо, овочі, фрукти безпосередньо перед смаженням, він надає стравам золотистої, смачної скоринки.
М'ясні страви, зокрема відбивні готують у клярі — відбите м'ясо опускають у приготовлену суміш перед смаженням. Така страва буде соковитою та не буде пригорати на сковороді. Рецепти кляру можуть бути різними — від класичного до кляру зі всілякими добавками.
Для курячих відбивних використовуйте рідкий кляр, для свиної відбивної чи з телятини кляр можна робити більш густим.
Класичний кляр
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пшеничне борошно — пів стакана,
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яйця - 2 шт.,
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вода — пів стакана,
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сіль, чорний перець на смак.
Яйця збити, додати воду спеції, додати борошно і перемішати до однорідності.
Кляр для відбивних з майонезом
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майонез - 100 г,
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яйце куряче - 2 шт.,
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борошно пшеничне - 100 г.,
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сіль і спеції - на смак.
Перемішати яйця з майонезом виделкою, додати борошно. Посолити та поперчити до смаку. Збити суміш блендером.
Кляр на газованій воді для відбивних
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яйце - 1 шт.та 1 жовток,
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борошно - 3 -4 ст.л,
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сильно газована вода - 50-70 мл,
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розпушувач — пів чайної ложки,
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мелена солодка паприка — пів чайної ложки,
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сіль та свіжомелений чорний перець — на смак.
Щоб приготувати такий кляр, змішайте борошно з розпушувачем, паприкою, сіллю та перцем. Окремо змішайте яйце із жовтком. Додайте борошно. Поступово додайте в тісто газовану воду. Відразу ж опускайте відбивні в кляр і смажте.
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