Як приготувати ідеальний кляр для відбивних: рецепти на будь-який смак

Рідке тісто для панування продуктів називають кляром. У клярі вмочують різноманітну рибу, птицю, м'ясо, овочі, фрукти безпосередньо перед смаженням, він надає стравам золотистої, смачної скоринки.

М'ясні страви, зокрема відбивні готують у клярі — відбите м'ясо опускають у приготовлену суміш перед смаженням. Така страва буде соковитою та не буде пригорати на сковороді. Рецепти кляру можуть бути різними — від класичного до кляру зі всілякими добавками.

Для курячих відбивних використовуйте рідкий кляр, для свиної відбивної чи з телятини кляр можна робити більш густим.

Класичний кляр

пшеничне борошно — пів стакана,

яйця - 2 шт.,

вода — пів стакана,

сіль, чорний перець на смак.

Яйця збити, додати воду спеції, додати борошно і перемішати до однорідності.

Кляр для відбивних з майонезом

майонез - 100 г,

яйце куряче - 2 шт.,

борошно пшеничне - 100 г.,

сіль і спеції - на смак.

Перемішати яйця з майонезом виделкою, додати борошно. Посолити та поперчити до смаку. Збити суміш блендером.

Кляр на газованій воді для відбивних

яйце - 1 шт.та 1 жовток,

борошно - 3 -4 ст.л,

сильно газована вода - 50-70 мл,

розпушувач — пів чайної ложки,

мелена солодка паприка — пів чайної ложки,

сіль та свіжомелений чорний перець — на смак.

Щоб приготувати такий кляр, змішайте борошно з розпушувачем, паприкою, сіллю та перцем. Окремо змішайте яйце із жовтком. Додайте борошно. Поступово додайте в тісто газовану воду. Відразу ж опускайте відбивні в кляр і смажте.

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