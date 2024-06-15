Як приготувати рис, наче в елітному ресторані: у чому краще варити крупу — і це не вода

Рис — досить популярна крупа не лише серед українців, але й серед жителів інших країн світу. Зазвичай його варять у воді, але в елітних ресторанах знають один маленький секрет.

Якщо ви бажаєте, щоб ваш гарнір мав ідеальний смак і був розсипчастим, краще варити крупу не на звичайній воді, а на бульйоні.

Як правильно варити рис? Все дуже просто. Промийте крупу, покладіть її до каструлі і залийте бульйоном. Співвідношення продуктів повинно бути 1:2. Тобто на одну склянку рису беріть 2 склянки рідини.

Тепер накрийте каструлю кришкою і поставте на плитку. Щойно бульйон почне кипіти, зменшіть вогонь до мінімуму і варіть до готовності рису.

Не забудьте перед подаванням залишити рис у каструлі під закритою кришкою на кілька хвилин. Тоді всі рисинки розсипатимуться, а сам гарнір набуде яскравого смаку і аромату.

А щоб страва дійсно смакувала якнайкраще, не забудьте додати до рису спеції. Спеціалісти радять зупинити свій вибір на барбарисі, асафетиді, імбирі, гвоздиці, тмині, кориці, куркумі, паприці (в тому числі і копченій). Також до цієї крупи ідеально підходять часник, шафран, петрушка та перець чилі.

Також звертайте увагу, яку саме страву ви збираєтесь приготувати, обираючи спеції. Наприклад, італійський ризотто найкраще смакує з перцем чилі і паприкою. А ось рисовий гарнір з овочами прекрасно буде смакувати з тмином, імбирем, шафраном, куркумою чи гвоздикою. Барбарис додає рису приємну кислинку, такий гарнір підходить до курки.

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