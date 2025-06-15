- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 435
- Час на прочитання
- 1 хв
Пентагон привітав американців з Днем прапора США "російським триколором"
Російський триколор у США, але поки що лише в соцмережі X.
Пентагон на честь дня американського прапора прикріпив картинку, де досить чітко видно прапори РФ.
Про це користувачі пишуть у соцмережі Х.
Однак при наближенні видно, що білі та червоні смуги роз'єднані, а синя частина є лише тлом усієї картинки.
Юзери в коментарях почали обговорювати цей ймовірний збіг, а дехто розкритикував СММ-ника Міноборони США за таку посаду.
“З Днем прапора! Вшануймо емблему нашої країни та зірки й смуги, які об'єднують нас усіх. Піднімаючи прапор нашої країни та розмірковуючи над цінностями, які він уособлює, давайте святкувати свободу, мужність та стійкість, які роблять нашу країну великою”, — йдеться у повідомленні Пентагону.
Нагадаємо, що раніше у США вантажівка протаранила огорожу поряд з Білим домом – на місці ДТП виявили нацистський прапор.