Пентагон привітав американців з Днем прапора США "російським триколором"

Прапори Росії та США / © Associated Press

Реклама

Пентагон на честь дня американського прапора прикріпив картинку, де досить чітко видно прапори РФ.

Про це користувачі пишуть у соцмережі Х.

Однак при наближенні видно, що білі та червоні смуги роз'єднані, а синя частина є лише тлом усієї картинки.

Реклама

© із соцмереж

Юзери в коментарях почали обговорювати цей ймовірний збіг, а дехто розкритикував СММ-ника Міноборони США за таку посаду.

“З Днем прапора! Вшануймо емблему нашої країни та зірки й смуги, які об'єднують нас усіх. Піднімаючи прапор нашої країни та розмірковуючи над цінностями, які він уособлює, давайте святкувати свободу, мужність та стійкість, які роблять нашу країну великою”, — йдеться у повідомленні Пентагону.

Нагадаємо, що раніше у США вантажівка протаранила огорожу поряд з Білим домом – на місці ДТП виявили нацистський прапор.