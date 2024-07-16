Який оцет непридатний для консервації: це треба знати кожній господині

Оцет – один із найголовніших складників для заготівлі овочів на зиму, але є види, які не підходять для цього.

Наразі розпочато сезон консервації, кожна українська господиня намагається зробити якомога більше запасів на зиму. А щоб овочі, салати та інші продукти добре зберігалися і були смачними, треба додавати правильні інгредієнти. Це стосується й оцту, адже є такі види, з якими консервація буде смачною і довго зберігатиметься, а є такий, якого краще не додавати в банки. Розповідаємо, які види оцту найкраще підходять для заготовок, а від якого слід відмовитися, щоб не зіпсувати продукти.

Як правильно вибирати оцет

Оцет відіграє роль консерванту, його додають, щоб заготовки на зиму зберігалися якомога довше. До того ж, кислотність продукту нівелює ризики появи шкідливих бактерій, зокрема тих, які можуть стати причиною ботулізму. А ще він посилює смак овочів та салатів, тому всі українські господині залюбки додають його до своїх консервацій.

Для консервації зазвичай використовується білий оцет 9%, але можна застосовувати продукт з кислотністю 5-6%. Можна додавати до заготовок винний, бальзамічний, яблучний та рисовий оцет відповідної кислотності. Головне, варто уважно перевіряти термін придатності продукту під час покупки.

Який оцет не можна використовувати для консервації

Не можна використовувати білий оцет 4%, така консервація не буде довго зберігатися. Зазвичай виробник інформацію про відсоток кислотності вказує на етикетці, тому перед покупкою варто уважно її прочитати.

Якщо вже так сталося, що ви законсервували овочі з оцтом 4%, банки треба поставити в холодильник і упродовж кількох днів з'їсти консервацію.

Чим замінити оцет для консервації

Якщо ви не любите додавати оцет у консервацію, його слід замінити лимонною кислотою, однієї чайної ложки буде цілком достатньо на трилітрову банку. Також можна використовувати лимонний сік. На літрову банку консервації потрібно вичавити пів лимона.

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